В Стерлитамаке после сильного дождя ушла под воду подземная парковка торгового центра

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Как сообщают пользователи соцсетей разгул стихии после аномальной жары преподносит жителям сюрпризы. Так после сильного дождя в городе Стерлитамак по щиколотку затопило парковку популярного торгово-развлекательного центра «Фабри».
Многие жители отреагировали на произошедшее холодно и не выразили особых эмоций, они сочли, что в затопленной по щиколотку парковке нет ничего страшного.
Напомним, в начале июня в селе Кандрыкуль в Туймазинском районе затопило после сильного ливня и града. Видео с места событий публиковали очевидцы в социальных сетях — улица оказались полностью под водой и теперь вместо проезжей части и тротуаров есть ручьи с бурным течением.