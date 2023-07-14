В Стерлитамаке после сильного дождя ушла под воду подземная парковка торгового центра

Напомним, в начале июня в селе Кандрыкуль в Туймазинском районе затопило после сильного ливня и града. Видео с места событий публиковали очевидцы в социальных сетях — улица оказались полностью под водой и теперь вместо проезжей части и тротуаров есть ручьи с бурным течением.