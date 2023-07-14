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В Стерлитамаке после сильного дождя ушла под воду подземная парковка торгового центра

14 июля 2023, 06:25
Фото: 1MI

Парковку ТРЦ «Фабри» в Стерлитамаке затопило после сильного дождя

Видео на котором автомобили стоят в воде публикуют очевидцы в соцсетях 14 июля.

Как сообщают пользователи соцсетей разгул стихии после аномальной жары преподносит жителям сюрпризы. Так после сильного дождя в городе Стерлитамак по щиколотку затопило парковку популярного торгово-развлекательного центра «Фабри».

Многие жители отреагировали на произошедшее холодно и не выразили особых эмоций, они сочли, что в затопленной по щиколотку парковке нет ничего страшного.

Видео: vk.com/Стерлитамак Online

Напомним, в начале июня в селе Кандрыкуль в Туймазинском районе затопило после сильного ливня и града. Видео с места событий публиковали очевидцы в социальных сетях — улица оказались полностью под водой и теперь вместо проезжей части и тротуаров есть ручьи с бурным течением.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Погода#Новости Башкирии#Парковка#Видео
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