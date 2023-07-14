В РЭО назвали пять регионов с самой дешевой макулатурой на ЭТП

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
По словам гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, у пользователей появится возможность получения анализа цен на вторичное сырье по регионам РФ. Так они смогут в режиме реального времени получать аналитику и планировать стоимость выставляемых лотов, передает rostovgazeta.ru.
«Например, выяснилось, что дешевле всего макулатура в Московской области, в январе 2023 года за килограмм этого вторсырья отдавали 1 рубль, тогда как в Чувашской Республике 11 рублей, и это самая высокая стоимость», — сообщил Буцаев.
Он отметил, что индекс — это актуальный показатель для оценки ситуации на рынке. В будущем, добавил Буцаев, планируется делать прогнозы изменения цен на месяц вперед.
Отмечается, что в число регионов с самой дешевой макулатурой также вошли Приморский край, Челябинская область, Удмуртская Республика, Санкт-Петербург. Самая дорогая макулатура, помимо Чувашии, реализуется в Москве, Новосибирской области, ХМАО и Саратовской области.
Уточняется, что индекс показывает минимальные и максимальные цены по каждой категории вторсырья. Пользователь также сможет увидеть данные о текущем спросе и наличии вторсырья на рынке. Динамику цен и другие данные можно будет наблюдать онлайн или выгрузить для последующего изучения.
«При выгрузке можно выбирать фильтры, например по регионам, по типу вторсырья, по цене. Сейчас на ЭТП зарегистрировано уже 1011 пользователей, уверены, новая функция станет востребованной среди них», — сказал руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.
Электронная торговая площадка РЭО создана в рамках задач по формированию экономики замкнутого цикла в России.