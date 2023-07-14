В РЭО назвали пять регионов с самой дешевой макулатурой на ЭТП

Уточняется, что индекс показывает минимальные и максимальные цены по каждой категории вторсырья. Пользователь также сможет увидеть данные о текущем спросе и наличии вторсырья на рынке. Динамику цен и другие данные можно будет наблюдать онлайн или выгрузить для последующего изучения.