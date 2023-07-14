В 4 раза выросла площадь крупнейшего лесного пожара в Башкирии

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
По самым свежим данным по ситуации с лесными пожарами в Башкирии от пресс-службы МЧС по Башкирии, менее часа назад, в 11:55 пожар в Белорецком районе в Узянском участковом лесничестве Авзянского лесничества был локализован на площади в без малого 2000 гектаров.
В ведомстве уточнили, что площадь пожара значительно увеличилась (более чем в 6 раз) за счет отжига или же встречного пала, огонь от человека был необходим для задержания горения на хребтах в труднодоступной местности.
Напомним, обстановку по лесным пожарам в Башкирии на утро сегодняшнего дня мы публиковали ранее.