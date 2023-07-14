В 4 раза выросла площадь крупнейшего лесного пожара в Башкирии

По самым свежим данным по ситуации с лесными пожарами в Башкирии от пресс-службы МЧС по Башкирии, менее часа назад, в 11:55 пожар в Белорецком районе в Узянском участковом лесничестве Авзянского лесничества был локализован на площади в без малого 2000 гектаров.