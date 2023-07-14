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В 4 раза выросла площадь крупнейшего лесного пожара в Башкирии

14 июля 2023, 07:35
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

МЧС Башкирии заявило о локализации крупнейшего лесного пожара в Башкирии

Встречным огнем локализован лесной пожар на площади 2000 гектар в Башкирии близ Узяна

По самым свежим данным по ситуации с лесными пожарами в Башкирии от пресс-службы МЧС по Башкирии, менее часа назад, в 11:55 пожар в Белорецком районе в Узянском участковом лесничестве Авзянского лесничества был локализован на площади в без малого 2000 гектаров.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара значительно увеличилась (более чем в 6 раз) за счет отжига или же встречного пала, огонь от человека был необходим для задержания горения на хребтах в труднодоступной местности.

Напомним, обстановку по лесным пожарам в Башкирии на утро сегодняшнего дня мы публиковали ранее.

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#Ирина Деревянчук#Пожар#Происшествия#Новости Башкирии#Лес#Лесные пожары#МЧС
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