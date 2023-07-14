В Башкирии сразу три семьи лишились жилья, огонь уничтожил 15 строений

В Башкирии несмотря на спавшую жару и дожди продолжаются пожары. Так на севере региона в Учалинском районе вчера 13 июля злую шутку сыграли порывы ветра которые помогли огню распространиться сразу на три двора, где стихия уничтожила три дома (фактически два, один из домов на два хозяина) и множество дворовых построек, бани, сараи, гаражи, летний домик и даже голубятню.