В Башкирии сразу три семьи лишились жилья, огонь уничтожил 15 строений

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:56
В Башкирии несмотря на спавшую жару и дожди продолжаются пожары. Так на севере региона в Учалинском районе вчера 13 июля злую шутку сыграли порывы ветра которые помогли огню распространиться сразу на три двора, где стихия уничтожила три дома (фактически два, один из домов на два хозяина) и множество дворовых построек, бани, сараи, гаражи, летний домик и даже голубятню.
Всего огонь значительно повредил 15 построек. К счастью в крупном пожаре никто не пострадал.
Порывы ветра скоростью 18 метров в секунду не оставили шансов, к прибытию пожарных строения уже горели открытым пламенем. На тушение было подано несколько стволов и уже через час горение было локализовано. Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС.