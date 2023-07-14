mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Изображение материала

В Башкирии сразу три семьи лишились жилья, огонь уничтожил 15 строений

14 июля 2023, 03:53
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В Башкирии из-за порывов ветра пожар разбушевался и уничтожил три двора и голубятню

О пожаре в экстренные службы сообщили с опозданием, а на улице бушевал ветер, рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии 14 июля.

В Башкирии несмотря на спавшую жару и дожди продолжаются пожары. Так на севере региона в Учалинском районе вчера 13 июля злую шутку сыграли порывы ветра которые помогли огню распространиться сразу на три двора, где стихия уничтожила три дома (фактически два, один из домов на два хозяина) и множество дворовых построек, бани, сараи, гаражи, летний домик и даже голубятню.

Всего огонь значительно повредил 15 построек. К счастью в крупном пожаре никто не пострадал.

Порывы ветра скоростью 18 метров в секунду не оставили шансов, к прибытию пожарных строения уже горели открытым пламенем. На тушение было подано несколько стволов и уже через час горение было локализовано. Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС.

Стала известна причина пожара в Белорецком районе Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
«По наихудшему сценарию»: власти раскрыли правду о крупном лесном пожаре в Башкирии
#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии#Пожар
Подпишитесь
Видео. Бегут под дождем и опаздывают на рейс: что происходит возле аэропорта Уфы
Сегодня, 06:42
Море вкусного за копейки: что происходит на знаменитом рынке, куда едут через всю Уфу
Сегодня, 05:41
Затяжные дожди накроют Башкирию после аномальной жары
Сегодня, 04:47
В Башкирии за неделю подорожали овощи, фрукты и колбаса
Вчера, 16:17
Пилот вылетавшего из Египта в Уфу самолета сделал срочное заявление прямо в воздухе
Вчера, 09:30
Современные сервисы доставки позволяют забрать посылку даже из супермаркета
Вчера, 12:23