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Режим ЧС снят на территории Башкирии из-за крупнейшего лесного пожара

14 июля 2023, 12:22
Фото: 1MI

В Башкирии сняли режим «чрезвычайной ситуации», введенный ранее из-за крупного пожара

Ранее пожар в Узянском участковом лесничестве Авзянского лесничества был локализован на площади в без малого 2000 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, режим «чрезвычайной ситуации», введенный ранее в административных границах Серменевского и Узянского сельских советов в Белорецком районе республики снят в связи с локализацией возгорания. Отмечается, что угроза того, что огонь может перекинуться на населенные пункты также ликвидирована.

Напомним, ранее сегодня пожар в Узянском участковом лесничестве Авзянского лесничества был локализован на площади в без малого 2000 гектаров.

В пресс-службе МЧС по РБ отметили, что площадь пожара значительно увеличилась (более чем в 6 раз) за счет отжига или же встречного пала, огонь от человека был необходим для задержания горения на хребтах в труднодоступной местности.

#Азамат Нухов
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