Режим ЧС снят на территории Башкирии из-за крупнейшего лесного пожара

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, режим «чрезвычайной ситуации», введенный ранее в административных границах Серменевского и Узянского сельских советов в Белорецком районе республики снят в связи с локализацией возгорания. Отмечается, что угроза того, что огонь может перекинуться на населенные пункты также ликвидирована.
Напомним, ранее сегодня пожар в Узянском участковом лесничестве Авзянского лесничества был локализован на площади в без малого 2000 гектаров.
В пресс-службе МЧС по РБ отметили, что площадь пожара значительно увеличилась (более чем в 6 раз) за счет отжига или же встречного пала, огонь от человека был необходим для задержания горения на хребтах в труднодоступной местности.