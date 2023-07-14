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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

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В Башкирии полностью ликвидировали пожар в Кугарчинском районе

14 июля 2023, 15:08
Фото: 1MI
Ранее огонь удалось локализовать на площади 47 га, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, лесной пожар был полностью ликвидирован на площади 47 га.

Напомним, по информации пресс-службы МЧС, всего с начала пожароопасного периода в нынешнем году возникло 126 очага природных пожаров на общей площади 1983,34 га. По итогам прошедших суток произошло три возгорания сухой растительности на общей площади 0,048 га. Всего с начала 2023 года произошло 1305 пожаров сухой растительности на общей площади 1387,98 га.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии
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