В Башкирии полностью ликвидировали пожар в Кугарчинском районе

Напомним, по информации пресс-службы МЧС, всего с начала пожароопасного периода в нынешнем году возникло 126 очага природных пожаров на общей площади 1983,34 га. По итогам прошедших суток произошло три возгорания сухой растительности на общей площади 0,048 га. Всего с начала 2023 года произошло 1305 пожаров сухой растительности на общей площади 1387,98 га.