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В аэропорту Уфы прокомментировали масштабный коллапс на въезде в гавань

14 июля 2023, 07:51
Фото: 1MI

Причиной коллапса в аэропорту Уфы стал технический сбой парковочного комплекса

Ранее сообщалось о сложностях на пути аэропорт и огромной пробке, инцидент прокомментировали в пресс-службе МА «Уфа» 14 июля.

Как разъяснили Mkset в пресс-службе аэропорта «Уфа» 14 июля на въезде в аэропорт образовалась пробка в связи с техническим сбоем оборудования автопарковочного комплекса. С 07:25 оборудование функционирует в штатном режиме.

В пресс-службе также принесли извинения за неудобства всем, кому пришлось с ними столкнулся.

Видео огромной пробки из-за которой по данным очевидцев пассажиры даже опаздывали на рейсы мы публиковали ранее.

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#Ирина Деревянчук#Город#Уфа#Транспорт#Новости Уфы#Самолет#Пробки
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