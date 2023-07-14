В аэропорту Уфы прокомментировали масштабный коллапс на въезде в гавань

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Как разъяснили Mkset в пресс-службе аэропорта «Уфа» 14 июля на въезде в аэропорт образовалась пробка в связи с техническим сбоем оборудования автопарковочного комплекса. С 07:25 оборудование функционирует в штатном режиме.
В пресс-службе также принесли извинения за неудобства всем, кому пришлось с ними столкнулся.
Видео огромной пробки из-за которой по данным очевидцев пассажиры даже опаздывали на рейсы мы публиковали ранее.