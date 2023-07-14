Уфимцев ограбили на 600 млн рублей

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Так, в течение шести месяцев жители города отдали в руки мошенники больше полумиллиарда рублей. Отмечается, что многие из пострадавших от действий мошенников, использовавших информационно-телекоммуникационные технологии.
По словам мэра, мошенники становятся всё более изобретательными в своих сехамах и методах. Мавлиев отмечает, что для недопущения подобных преступлений необходимы новые, нестандартные механизмы и решения.
Напомним, ранее 84-летний пенсионер в Уфе из-за мошенников зарезал собственного сына. По одной из версий, пожилой мужчина перевел мошенникам, действовавшим по схеме «ваш ребенок попал в аварию», 500 тыс. рублей. После этого пенсионер серьезно поссорился со своим сыном и нанес ему несколько ударов ножом.