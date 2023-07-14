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Posted 14 июля 2023, 13:38

Published 14 июля 2023, 13:38

Modified 14 июля 2023, 13:59

Updated 14 июля 2023, 13:59

За шесть месяцев 2023 года уфимцы передали мошенникам 600 млн рублей

Уфимцев ограбили на 600 млн рублей

14 июля 2023, 13:38
Фото: Midjourney

За шесть месяцев 2023 года уфимцы передали мошенникам 600 млн рублей

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев выразил обеспокоенность данными статистики, а также призвал разработать меры по недопущению подобных преступлений.

Так, в течение шести месяцев жители города отдали в руки мошенники больше полумиллиарда рублей. Отмечается, что многие из пострадавших от действий мошенников, использовавших информационно-телекоммуникационные технологии.

По словам мэра, мошенники становятся всё более изобретательными в своих сехамах и методах. Мавлиев отмечает, что для недопущения подобных преступлений необходимы новые, нестандартные механизмы и решения.

Напомним, ранее 84-летний пенсионер в Уфе из-за мошенников зарезал собственного сына. По одной из версий, пожилой мужчина перевел мошенникам, действовавшим по схеме «ваш ребенок попал в аварию», 500 тыс. рублей. После этого пенсионер серьезно поссорился со своим сыном и нанес ему несколько ударов ножом.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Мошенничество#Деньги#Мошенники#Пенсионеры#Новости Башкирии
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