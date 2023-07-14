Уфимцев ограбили на 600 млн рублей

Напомним, ранее 84-летний пенсионер в Уфе из-за мошенников зарезал собственного сына. По одной из версий, пожилой мужчина перевел мошенникам, действовавшим по схеме «ваш ребенок попал в аварию», 500 тыс. рублей. После этого пенсионер серьезно поссорился со своим сыном и нанес ему несколько ударов ножом.