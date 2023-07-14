РЭО определил уровень обработки и утилизации ТКО за полугодие

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
«РЭО регулярно собирает данные от регионов в части объемов обработки и утилизации ТКО. За первое полугодие 2023 года, согласно мониторингу, доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в Российской Федерации составила 52,9%, на утилизацию — 12,6%», — рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев. При этом он подчеркнул: по результатам 2022 года уточненные отчеты подтверждают тот факт, что объем отходов, доставленных на утилизацию, достиг 11,9% от массы образовавшихся ТКО. Объем твердых ТКО, отправленных на обработку, составил 49,9%. Об этом информирует nashgorod.ru.
Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» сформирована по инициативе президента РФ. Приоритетом деятельности РЭО является формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это требуется для уменьшения объемов захоронения ТКО и последующего ослабления экологической нагрузки на население. К 2030 году в РЭО поставили цель обеспечения 100%-ной сортировки ТКО и двукратного уменьшения объема отходов, направляемых на полигоны. Реализация таких показателей невозможна без построения экономики замкнутого цикла.