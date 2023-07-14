Приговор министру, запрет техники Apple и мародеры в Уфе

10 детей пропали во время сплава в Башкирии, родители по неизвестной причине отпустили группу из точки А в точку Б по реке без сопровождения взрослых. Дети застряли в дороге и в назначенном месте в положенный срок они не появились. К счастью дети с наступлением темноты остановились на привал, где их благополучно нашли и отвезли в полицию, где их ждали родители. К слову о родителях, их решение отпустить детей в опасное путешествие стало поводом для полицейского протокола. А еще сегодня в Башкирии на человека напала рыба.