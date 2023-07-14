Приговор министру, запрет техники Apple и мародеры в Уфе

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Пятница, 14 июля.
В Уфе у аэропорта образовалась колоссальная пробка и пассажиры в дождь бегут на рейс. Происходящее жители называют «трешем», пробка на въезде в воздушную гавань и не думает рассасываться. Тем временем потенциальные пассажиры, понимая ситуацию, с чемоданами под дождем бегут в аэропорт. По словам очевидцев, «пробки» и внутри аэропорта, якобы сейчас в помещении образовалась толпа. Те же очевидцы сообщают о том, что некоторые пассажиры опоздали на свои рейсы, своевременно не прорвавшись в аэропорт.
Затонский оптовый рынок существовал, кажется, всегда — ровно как и всегда пользовался большой популярностью среди уфимцев. Но все это было раньше, так как же выглядит Затонский рынок сейчас? Мы отправились на «фруктово-овощную базу» и узнали, как там обстоят дела с ассортиментом и ценами. Подробнее — в нашем материале.
Сотрудникам УМПО в Уфе запретят использовать технику Apple. Как сообщили Mkset в пресс-службе УМПО, на предприятии вводится запрет на использование девайсов от американского производителя. Запрет распространяется на все предприятия, которые входят в госкорпорацию «Ростех». Таким образом, помимо УМПО, технику Apple на работе не смогут использовать сотрудники завода «НЕФАЗ» и Авиационного предприятия города Кумертау, также входящих в госкорпорацию.
В Уфе в связи проведением мотопробега «Baltic Rally 2023» 15 июля перекроют несколько улиц в центре города, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Так, в течение двух часов — с 18:00 до 20:00 для проезда будет недоступен участок улицы Советской от ул. Заки Валиди до Пушкина. на улице Пушкина в указанный период будет закрыт участок от ул. Цюрупы до Ленина. Подробнее о схеме проезда Mkset рассказывал здесь.
Четверг, 13 июля.
Главе минстроя Башкирии Кучарбаеву вынесли еще один приговор и добавили три года. Резонансное дело двух министров Башкирии казалось бы затихло до осени, когда суд рассмотрит апелляционные жалобы главы Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева и министра ЖКХ Бориса Беляева. А пока приговор суда не вступил в законную силу оба министра остаются на своих высоких должностях. Однако судебные тяжбы затихли Рамзиля Кучербаева признали виновным в превышении должностных полномочий, когда тот возглавлял управление капитального строительства (УКС).
Без вины отсидевший 13 лет Исхаков хочет взыскать с властей Башкирии 450 млн рублей. Пенсионер намерен добиться компенсации морального вреда за годы судебных тяжб. Как сообщает юрист Виталий Буркин, в Ленинский райсуд Уфы был подан иск к Минфину Башкирии на сумму 450 миллионов рублей.
Жители частного сектора, расположенного на южном склоне Уфы за перекрестком улиц Тукаева и Гоголя, по их словам, оказались отрезаны от социальных объектов первой необходимости. Дело в том, что из-за реконструкции корпусов студенческого кампуса в их районе было установлено ограждение, которое закрывает два выхода со стороны микрорайона на улицу Заки Валиди. Выходы располагались по улицам Гоголя и Тубинской. Ситуация вынудила их обратиться напрямую к главе Башкирии.
Уфимка рассказала ужасы о питании в центральном военкомате города. Своим мнением женщина поделилась в социальных сетях и заявила, что предлагаемую там пищу «кушать невозможно», а у молодых людей якобы даже нет возможности приобрести что-то в буфете, потому что, с ее слов, «там пусто, продуктов на всех не хватает. Те же, кто успевает что-то купить, вынуждены делиться с остальными».
Среда, 12 июля.
10 детей пропали во время сплава в Башкирии, родители по неизвестной причине отпустили группу из точки А в точку Б по реке без сопровождения взрослых. Дети застряли в дороге и в назначенном месте в положенный срок они не появились. К счастью дети с наступлением темноты остановились на привал, где их благополучно нашли и отвезли в полицию, где их ждали родители. К слову о родителях, их решение отпустить детей в опасное путешествие стало поводом для полицейского протокола. А еще сегодня в Башкирии на человека напала рыба.
Пугающая находка была обнаружена в одной из рек Башкирии. Артиллерийский снаряд неподалеку от деревни Москово Дюртюлинского района обнаружил местный житель. Ликвидацией страшной находки занимались сапёры. Глава района Руслан Гилязетдинов предположил, что обнаруженный снаряд это эхо гражданской войны и ему около ста лет.
В селе Верхнеяркеево между группой молодых людей и водителем дорогой иномарки вспыхнул масштабный конфликт. На кадрах видео в соцсетях, видно, как молодые люди пытаются залезть на машину и наносят по ней удары руками и ногами. Разузнали в МВД что стало причиной.
12 июля стало известно о том, что по факту похищения годовалого ребенка из Уфы возбуждено уголовное дело в отношении его же отца. Мало того, по данным адвоката мужчину волонтеры обнаружили ребенка в Крыму и сейчас идут активные оперативно-розыскные мероприятия.
Вторник, 11 июля.
Уровень воды в реке Белой приблизился к опасно низкой отметке. По данным Росгидрометцентра, уровень воды на участках реки в Шакше и в Бирске на данный момент находится «ниже опасно низкой отметки». Согласно прогнозу специалистов, в ближайшее время уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится.
Власти намерены с 1 сентября в Уфе запустить движение по развязке в Нагаево. Как отметили в администрации Уфы, данная развязка в перспективе должна снизить нагрузку на железнодорожный переезд, на котором «ежедневно тысячи автомобилистов простаивают в пробках», а также часто происходят ДТП. Подчеркивается, что в первый день осени здесь планируется запустить автомобильное движение. Полное завершение работ запланировано на конец ноября текущего года.
Mkset изучил обстановку на озере в Демском районе Уфы, где светская львица Машко хочет создать вип-отдых. Сегодня на водоеме и вовсе запрещено купаться, но, как выяснилось, далеко не всех останавливают данные запреты.
В то же время на пляже озера Глубокое идет смена арендатора — к следующему году здесь должен появиться целый круглогодичный центр отдыха люкс-класса Millenium Park Resort. Mkset изучил, кто сейчас собирает деньги с отдыхающих и содержит пляж
В Уфе ликвидировали знаменитое авиапредприятие «Уфимское научно-производственное предприятие „Молния“». Исходя из данных сервиса «Спарк-Интерфакс», оно прекратило деятельность при присоединении 7 июля этого года. В данном материале Mkset рассказывает, чем уфимское предприятие известно на всю Россию.
Понедельник, 10 июля.
За первую половину дня на подстанции скорой помощи поступило более 1 500 звонков от уфимцев. Как отмечает глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, количество обращений выросло из-за аномальной жары, которая сегодня накрыла столицу и районы республики.
Между тем, в селе Хамитово Абзиловского района начался крупный пожар, в настоящий момент горят бревенчатые дома и надворные постройки на территории 4 участков. По информации пресс-службы МЧС РБ, тушение осложняет плотная застройка и порывы ветра. На данный момент пожар локализован, на месте работают 7 единиц техники и более 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Жители СНТ «Ягодка» пожаловались на мародеров из-за стройки Восточного выезда в Уфе. Дело в том, что для строительства объекта было снесено несколько участков, однако полноценно после этого СНТ не огородили. Из-за сложившейся ситуации спокойно проводить время на собственном участке невозможно, так как «воры беспрепятственно проходят на территорию СНТ и делают всё, что хотят». Некоторые дома грабят уже по второму и третьему кругу.