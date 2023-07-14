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Затяжные дожди накроют Башкирию после аномальной жары

14 июля 2023, 04:47
Фото: 1MI

В Башкирию на смену аномальной жаре пришла прохлада до 9 градусов с дождями и грозами

Прогноз на выходные не располагающий к отдыху на природе публикует Башгидрометцентр.

После прошлых выходных, когда вся республика буквально плавилась от жары, достигающей 33-38 градусов, нынешние выходные окажутся диаметрально противоположными — прохладными и дождливыми, к тому же с грозами и порывистым ветром.

Сегодня синоптики обещают кратковременные дожди и грозы при дневной температуре воздуха от 18 до 23 градусов. Ветер будет северо-западным как минимум до понедельника, ночью ветер будет умеренным, а днем порывистым.

Ночь на субботу будет прохладной, от 9 до 14 градусов, первый выходной будет чуть теплее пятницы, днем 20-25 градусов. Все те же кратковременные дожди, но лишь местами. Ветер все тот же.

Погода в воскресенье обещает быть точно такой же как и в субботу.

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#Башкортостан#Погода#Новости Башкирии#Лето#Аномальная жара#Летний оздоровительный отдых#Жара#Ирина Деревянчук
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