Затяжные дожди накроют Башкирию после аномальной жары

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
После прошлых выходных, когда вся республика буквально плавилась от жары, достигающей 33-38 градусов, нынешние выходные окажутся диаметрально противоположными — прохладными и дождливыми, к тому же с грозами и порывистым ветром.
Сегодня синоптики обещают кратковременные дожди и грозы при дневной температуре воздуха от 18 до 23 градусов. Ветер будет северо-западным как минимум до понедельника, ночью ветер будет умеренным, а днем порывистым.
Ночь на субботу будет прохладной, от 9 до 14 градусов, первый выходной будет чуть теплее пятницы, днем 20-25 градусов. Все те же кратковременные дожди, но лишь местами. Ветер все тот же.
Погода в воскресенье обещает быть точно такой же как и в субботу.