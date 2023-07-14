По Уфе бегут подозрительные «шоколадные» ручьи

Очевидцы в соцсетях публикуют видео на котором по двум весьма оживленным улицам в Уфе, Степана Кувыкина и Бакалинской «с самого утра» текут ручьи коричневого цвета. Запах очевидцы не комментируют, так что можно смело предположить, что с канализацией и фекалиями ручьи не связаны.