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Published Сегодня, 08:36

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По Уфе бегут подозрительные «шоколадные» ручьи

14 июля 2023, 08:36
Фото: коллаж из скриншотов видео в @BashDTP

В Уфе по улицам Степана Кувыкина и Бакалинской бегут странные ручьи коричневого цвета

Откуда на улицах шоколадные реки пока что неизвестно.

Очевидцы в соцсетях публикуют видео на котором по двум весьма оживленным улицам в Уфе, Степана Кувыкина и Бакалинской «с самого утра» текут ручьи коричневого цвета. Запах очевидцы не комментируют, так что можно смело предположить, что с канализацией и фекалиями ручьи не связаны.

Видео: видео телеграм-канала @BashDTP

Автор видео также выражает обеспокоенность тем, что горожане не могут даже обойти образовавшиеся лужи и опасается, что в скором времени ливневки могут забиться, и будет «интересно».

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу ГУП «Уфаводоканал» и опубликует ответ после его получения.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Дороги#Видео
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