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Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 507 гектаров

14 июля 2023, 04:07
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В Башкирии лесные пожары действуют на 507 га, 390 из них горят в Белорецком районе

Оперативные сводки на утро 14 июня публикует пресс-служба МЧС по Башкирии.

По данным из утренней сводки МЧС на сегодняшний день за истекшие сутки не зарегистрировано лесных пожаров, однако продолжают действовать общая их площадь увеличилась до 507 гектаров.

«Лидером» является Белорецкий район, там действуют два очага, 320 и 70 гектаров, еще 47 гектар горит в Кугарчинском районе (локализован), также горит 70 гектар в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе. При этом в Бурзянском районе ликвидирован один пожар площадью 1 гектар. Пожарные, местные жители и волонтеры, а также аэромобильная группировка и техника задействованы в борьбе со стихией.

В МЧС публикуют и сводные данные, так всего с начала пожароопасного периода в нынешнем году возникло 126 очага природных пожаров на общей площади 1983,34 га. За минувшие сутки произошло три возгорания сухой растительности на общей площади 0,048 га. Всего с начала 2023 года произошло 1305 пожаров сухой растительности на общей площади 1387,98 га.

По оперативным данным лесные пожары в Башкирии бушуют в двух природных заповедниках
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#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#Аномальная жара#Пожар#Лесные пожары#Ирина Деревянчук
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