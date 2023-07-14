Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 507 гектаров

«Лидером» является Белорецкий район, там действуют два очага, 320 и 70 гектаров, еще 47 гектар горит в Кугарчинском районе (локализован), также горит 70 гектар в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе. При этом в Бурзянском районе ликвидирован один пожар площадью 1 гектар. Пожарные, местные жители и волонтеры, а также аэромобильная группировка и техника задействованы в борьбе со стихией.