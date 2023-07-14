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«Спустя 55 часов»: пассажирка рейса Уфа-Москва не смогла выиграть суд у «Аэрофлота»

14 июля 2023, 18:29
Фото: 1MI
Татьяна Майер предъявила претензии авиакомпании после того, как в 2019 году та, по мнению Майер, потеряла и испортила ей багаж, сообщает «Ъ-Уфа».

Согласно данным материалов дела, инцидент произошел тремя годами ранее — в 2019 году. Майер вместе с мужем и двумя детьми приобрела билеты на авиарейс Уфа-Москва, который ввиду неблагоприятных погодных условий был задержан на 14 часов. В связи с этим семья опоздала на стыковочный рейс Москва-Ганновер.

Далее семья все же прибыла в Ганновер с задержкой на сутки. Там же выяснилось, что авиакомпания потеряла их багаж — два чемодана с вещами первой необходимости. Отмечается, что потерянный багаж был доставлен спустя 55 часов.

При этом, как утверждает Майер, оба чемодана были повреждены. На одном из них был взломан замок, а другой был поцарапан, также была порвана нижняя часть сумки. Отмечается, что из чемодана со взломанным замком исчезли парфюм и драгоценности.

Суд первой инстанции не нашел доказательств претензий пассажирки и посчитала отказ авиакомпании в компенсации обоснованным. Верховный суд Башкирии поддержал решение суда первой инстанции.

#Азамат Нухов
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