«Спустя 55 часов»: пассажирка рейса Уфа-Москва не смогла выиграть суд у «Аэрофлота»

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Согласно данным материалов дела, инцидент произошел тремя годами ранее — в 2019 году. Майер вместе с мужем и двумя детьми приобрела билеты на авиарейс Уфа-Москва, который ввиду неблагоприятных погодных условий был задержан на 14 часов. В связи с этим семья опоздала на стыковочный рейс Москва-Ганновер.
Далее семья все же прибыла в Ганновер с задержкой на сутки. Там же выяснилось, что авиакомпания потеряла их багаж — два чемодана с вещами первой необходимости. Отмечается, что потерянный багаж был доставлен спустя 55 часов.
При этом, как утверждает Майер, оба чемодана были повреждены. На одном из них был взломан замок, а другой был поцарапан, также была порвана нижняя часть сумки. Отмечается, что из чемодана со взломанным замком исчезли парфюм и драгоценности.
Суд первой инстанции не нашел доказательств претензий пассажирки и посчитала отказ авиакомпании в компенсации обоснованным. Верховный суд Башкирии поддержал решение суда первой инстанции.