Море вкусного за копейки: что происходит на знаменитом рынке, куда едут через всю Уфу

По воспоминаниям старшего поколения уфимцев, вне зависимости от сезона и времени суток Затонский рынок всегда был шумным, переполненным и будто бы полудиким — хаотично возникшим где-то посреди трассы на одном из дальних концов города. Высокие белые павильоны здесь перемежались с небольшими крытыми киосками, особняком в ряд стояли фуры, заполненные все теми же сетчатыми мешками с картошкой и белокочанной капустой. Вдоль киосков возвышались сложенные друг на друга ящики с фруктами. То тут, то там раздавались крики ни то радости, ни то возмущения, из магнитол снующих по рынку машин были слышны мелодии на неизвестных языках. Но все это было раньше, так как же выглядит Затонский рынок сейчас?