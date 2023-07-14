Море вкусного за копейки: что происходит на знаменитом рынке, куда едут через всю Уфу

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Затонский оптовый рынок существовал, кажется, всегда — ровно как и всегда пользовался большой популярностью среди уфимцев. Особую популярность, как это водится, он приобретал в летне-осенний период: одни ящиками увозили с рынка сезонные фрукты и ягоды, другие — до отказа набивали багажники мешками с картошкой и луком. Сейчас, когда для того, чтобы пополнить запасы еды дома, достаточно пару раз тапнуть пальцем по экрану телефона, все это, конечно, кажется немного диким. Когда на маркетплейсах всего за пару часов вам готовы доставить до двери буквально всё: от маринованных артишоков до питахайи, провести целый день, приглядываясь к зазубринам на картофелинах на рынке на окраине города, звучит как крайне сомнительная авантюра…
По воспоминаниям старшего поколения уфимцев, вне зависимости от сезона и времени суток Затонский рынок всегда был шумным, переполненным и будто бы полудиким — хаотично возникшим где-то посреди трассы на одном из дальних концов города. Высокие белые павильоны здесь перемежались с небольшими крытыми киосками, особняком в ряд стояли фуры, заполненные все теми же сетчатыми мешками с картошкой и белокочанной капустой. Вдоль киосков возвышались сложенные друг на друга ящики с фруктами. То тут, то там раздавались крики ни то радости, ни то возмущения, из магнитол снующих по рынку машин были слышны мелодии на неизвестных языках. Но все это было раньше, так как же выглядит Затонский рынок сейчас?
Затонский оптовый рынок или как его ещё называют фруктово-овощная база появился в Уфе в конце прошлого века. Примечательно, что в конце нулевых рынок едва не закрыли. Поводом для этого послужили нарушения природоохранного законодательства, однако спустя какое-то время данное решение все же пересмотрели.
На въезде посетителей встречает огромная ярко-оранжевая арка из металлических перекладин. По обе стороны от въезда — места для парковки. По левую руку расположилось здание в псевдоевропейском стиле, пронзенное по середине стеклянной пирамидой, по правую — светло-желтый павильон с прихотливо-изогнутыми надписями.
Первое, что встречает при входе на рынок, — это растянувшаяся на несколько десятков метров плеяда из многотонных грузовиков. Очевидно, что, реши водитель одного из таких остановиться на внешней парковке, он, во-первых, бы занял ее собой практически полностью, а, во-вторых, с трудом бы смог выехать оттуда. Меж тем легковые авто без особых усилий курсируют по всей территории рынка. Это, пожалуй, первое, что можно о нем отметить, — просторность.
Расстояние между павильонами позволило бы спокойно разъехаться там двум малолитражкам, но при этом все равно на рынке будто не оставляет ощущение тесноты. Возможно, из-за людей. Даже несмотря на будний день и не самую лучшую погоду, покупателей здесь немало. Кто-то принюхивается к дыням, кто-то заполняет ядовито-лиловой черешней пластиковые мешки; переговариваются между собой продавцы. Раздаются звуки, голоса и ароматы. За годы существования рынок будто и не растерял своей популярности.
Прогулка по самому рынку, иной раз, напоминает блуждание по лабиринту. Неподготовленный посетитель отнюдь не сразу разберется, как и куда здесь нужно идти, перемещаясь от одного тупика к другому (проверено на собственном опыте). Кроме уже упомянутых ранее павильонов, здесь можно увидеть огромное количество небольших палаток с навесами. Часто в таких можно увидеть всего одну-другую категорию товара: лоснящиеся на солнце томаты и огурцы или потрескивающие мякотью дыни и арбузы.
К примеру, килограмм апельсинов на Затонском рынке обойдется в среднем в 180 рублей, примерно столько же будут стоить груши, 300-350 рублей за гранаты (что отчасти объясняет время года: сейчас не сезон), на нектарины цены разнятся от 125 до 240 рублей, виноград около 300 рублей, сливы около 130. Однако стоит отметить, что ни тени гнильцы на даже скоропортящихся фруктах не найти. На вопрос о родине происхождения фруктов продавцы признаются, что фрукты завозятся из Турции, Азербайджана, Марокко и стран средней Азии.
К слову о продавцах — практически за всеми прилавками мужчины. Причем самых разных возрастных категорий: от подростков, раскладывающих коробки с финиками, до стариков, перебирающих в руках четки. Но все однозначно приветливы: покупателям не отказывают в просьбе попробовать товар перед покупкой (минус один балл супермаркетам), советуют, на что обратить внимание и подсказывают с выбором, обещают скидку за покупки оптом. Словом, рынок как он есть.
Совершать здесь покупки приятно, однако есть большая проблема: заплатить картой не выйдет. Продавцы предлагают оплатить наличными либо переводом по номеру телефона. И лишь у отдельных продавцов для надежности есть WI-FI.
Как бы то ни было, одна из причин, по которой жители города отправляются на рынок, — это цены. Принято считать, что здесь всегда было и есть дешевле. Однако полностью с этим согласиться трудно: в супермаркете при желании можно найти товар качеством выше по доступной цене из-за скидки.