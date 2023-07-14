И. о. ректора МАДИ Ажгиревич присоединился к совету директоров компании Hyper

«Переход транспорта на электротягу — один из самых быстрорастущих рынков как по объему и динамике изменений, так и влиянию на смежные отрасли. В России этот тренд развивается стремительно. Перспективы компании Hyper очевидны. На сегодняшний день это один из самых быстрорастущих стартапов в России в сфере электродвижения», — сказал он.