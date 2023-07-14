И. о. ректора МАДИ Ажгиревич присоединился к совету директоров компании Hyper

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Hyper — это российская компания, которая развивает электромобильность и строит сеть зарядных станций для электромобилей.
Артем Ажгиревич считает, что рынок электромобильности в России растет очень быстро. Он отметил, что Hyper — это один из самых успешных стартапов в этой области.
«Переход транспорта на электротягу — один из самых быстрорастущих рынков как по объему и динамике изменений, так и влиянию на смежные отрасли. В России этот тренд развивается стремительно. Перспективы компании Hyper очевидны. На сегодняшний день это один из самых быстрорастущих стартапов в России в сфере электродвижения», — сказал он.
Университет, которым он руководит, будет помогать в научно-технической поддержке проектов Hyper. Студенты вуза получат практический опыт, участвуя в важных проектах в этой новой для страны отрасли.
Алексей Тихонов, основатель и генеральный директор Hyper, сказал, что участие Артема Ажгиревича поможет улучшить компетенции Hyper в области электромобильности. Он также отметил, что выпускники МАДИ будут подготовлены для профильной работы над проектами, которые запускает компания.
Первым городом в России, где Hyper реализовала комплексную программу развития электротранспорта, стал Нижний Новгород. Там компания уже построила 44 быстрые зарядные станции и помогла местному таксопарку приобрести более 200 электромобилей. В планах компании — расширить свою работу и в других регионах, в том числе в Свердловской области и Перми.
Кроме того, Hyper приглашает частных инвесторов для финансирования своих проектов. Она планирует привлечь 127 миллионов рублей, разместив акции на инвестиционной платформе Zorko до 15 августа 2023 года. Если это удастся, общая стоимость компании составит 2,5 миллиарда рублей.