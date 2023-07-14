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Хабиров ввел режим ЧС в трех районах Башкирии из-за мусорного коллапса

14 июля 2023, 11:46
Фото: Иван Иванов // vk.com
Неубранный мусор в Краснокамском районе
Указ о введение режима чрезвычайного положения был опубликован накануне на сайте правовой информации.

В Башкирии Радий Хабиров ввел режим ЧС на территории трех районов и двух городов. Согласно подписанному главой документу, речь идет о Краснокамском, Татышлинском и Янаульском районах, а также о городах Агидель и Нефтекамск.

Поясняется, что режим был введен из-за мусорного коллапса — бытовые отходы перестали вывози на полигоны. В этом власти видят угрозу жизни и здоровью людей, а также возникновению и распространению различных заболеваний.

Ранее жители Краснокамского района оставляли на странице главы РБ жалобы на то, что мусор не вывозят с площадок уже месяц, из-за чего в воздухе стоит страшная вонь. Представительница администрации района уведомила о вывозе мусора «собственными силами до момента определения нового регионального оператора».

Ранее бывший регоператор «Дюртюлимелиоводстрой» заявлял, что их мусоровозы не пускали на территорию полигонов. В связи с этим регоператор был вынужден уведомить минэкологии Башкирии о прекращении вывоза мусора в Янаульском и Татышлинском районах до возвращения контроля над полигоном.

#Элина Сайфранова
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