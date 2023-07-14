Хабиров ввел режим ЧС в трех районах Башкирии из-за мусорного коллапса

Ранее бывший регоператор «Дюртюлимелиоводстрой» заявлял, что их мусоровозы не пускали на территорию полигонов. В связи с этим регоператор был вынужден уведомить минэкологии Башкирии о прекращении вывоза мусора в Янаульском и Татышлинском районах до возвращения контроля над полигоном.