Двоих начальников отделов и сотрудника «Уфаводоканала» осудят за медвежьи услуги

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам

по ч. ч. 4,5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, а также в подстрекательстве и пособничестве в его совершении. Следствие полагает, что выдумала ловкую схему наживы специалист ГУПа, она предложила сразу двои начальникам отделов за деньги содействовать самовольному подключению граждан к сетям водоснабжения. Произошло это еще в 2021 году.