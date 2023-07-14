Двоих начальников отделов и сотрудника «Уфаводоканала» осудят за медвежьи услуги

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам
по ч. ч. 4,5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, а также в подстрекательстве и пособничестве в его совершении. Следствие полагает, что выдумала ловкую схему наживы специалист ГУПа, она предложила сразу двои начальникам отделов за деньги содействовать самовольному подключению граждан к сетям водоснабжения. Произошло это еще в 2021 году.
Специалист разъясняла обратившимся гражданам установленный порядок, в соответствии с которым их ждет доначисление в существенном размере платы за самовольное пользование ХВС и даже административное наказание, но тут же предлагала оформить необходимые документы всего за 25-30 тысяч рублей.
Если идея потенциальному абоненту нравилась, то женщина передавала часть денег начальникам отделов, а они уже составляли необходимые документы, подтверждающие соответствие подключения технической документации. Всего за полгода, с марта по сентябрь 2021 года тройка хитрецов «подключили» 40 частных домовладений к ХВС, что принесло ущерб в размере 3,5 млн рублей.
Известно, что один из начальников отдела и специалист предприятия признали вину в совершении преступлений. Сообщается, что на имущество фигурантов дела наложен арест на сумму более 6,6 млн рублей. Рассматривать дело по существу будет Октябрьский райсуд Уфы.