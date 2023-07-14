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Двоих начальников отделов и сотрудника «Уфаводоканала» осудят за медвежьи услуги

14 июля 2023, 05:51
Фото: 1MI

начальство и сотрудницу «Уфаводоканала» осудят за превышение полномочий на 3,5 млн

Сотрудники предприятия выдумали хитрую схему и за деньги давали абонентам самовольно подключаться к ресурсу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 14 июля.

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам
по ч. ч. 4,5 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, а также в подстрекательстве и пособничестве в его совершении. Следствие полагает, что выдумала ловкую схему наживы специалист ГУПа, она предложила сразу двои начальникам отделов за деньги содействовать самовольному подключению граждан к сетям водоснабжения. Произошло это еще в 2021 году.

Специалист разъясняла обратившимся гражданам установленный порядок, в соответствии с которым их ждет доначисление в существенном размере платы за самовольное пользование ХВС и даже административное наказание, но тут же предлагала оформить необходимые документы всего за 25-30 тысяч рублей.

Если идея потенциальному абоненту нравилась, то женщина передавала часть денег начальникам отделов, а они уже составляли необходимые документы, подтверждающие соответствие подключения технической документации. Всего за полгода, с марта по сентябрь 2021 года тройка хитрецов «подключили» 40 частных домовладений к ХВС, что принесло ущерб в размере 3,5 млн рублей.

Известно, что один из начальников отдела и специалист предприятия признали вину в совершении преступлений. Сообщается, что на имущество фигурантов дела наложен арест на сумму более 6,6 млн рублей. Рассматривать дело по существу будет Октябрьский райсуд Уфы.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Общество#Новости Уфы#Питьевая вода#Суд#Прокуратура Башкирии
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