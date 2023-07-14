Бегут под дождем и опаздывают на рейс: что происходит возле аэропорта Уфы

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:53
Жительница Уфы сняла на видео колоссальных размеров пробку у аэропорта. По ее словам, начинается затор от самой трассы, а машины не могут даже приблизиться к терминалам.
Происходящее жители называют «трешем», пробка на въезде в воздушную гавань и не думает рассасываться. Тем временем потенциальные пассажиры, понимая ситуацию, с чемоданами под дождем бегут в аэропорт. По словам очевидцев, «пробки» и внутри аэропорта, якобы сейчас в помещении образовалась толпа. Те же очевидцы сообщают о том, что некоторые пассажиры опоздали на свои рейсы, своевременно не прорвавшись в аэропорт.
Mkset запросил комментарий в пресс-службе аэропорта и в скором времени он будет опубликован.