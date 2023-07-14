Бегут под дождем и опаздывают на рейс: что происходит возле аэропорта Уфы

Происходящее жители называют «трешем», пробка на въезде в воздушную гавань и не думает рассасываться. Тем временем потенциальные пассажиры, понимая ситуацию, с чемоданами под дождем бегут в аэропорт. По словам очевидцев, «пробки» и внутри аэропорта, якобы сейчас в помещении образовалась толпа. Те же очевидцы сообщают о том, что некоторые пассажиры опоздали на свои рейсы, своевременно не прорвавшись в аэропорт.