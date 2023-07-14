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Бегут под дождем и опаздывают на рейс: что происходит возле аэропорта Уфы

14 июля 2023, 06:42
Фото: 1MI

В Уфе у аэропорта образовалась колоссальная пробка и пассажиры в дождь бегут на рейс

Жители выехали в аэропорт по привычному таймингу, но не могут добраться до терминалов.

Жительница Уфы сняла на видео колоссальных размеров пробку у аэропорта. По ее словам, начинается затор от самой трассы, а машины не могут даже приблизиться к терминалам.

Видео: telegram-канал @UFA_RB

Происходящее жители называют «трешем», пробка на въезде в воздушную гавань и не думает рассасываться. Тем временем потенциальные пассажиры, понимая ситуацию, с чемоданами под дождем бегут в аэропорт. По словам очевидцев, «пробки» и внутри аэропорта, якобы сейчас в помещении образовалась толпа. Те же очевидцы сообщают о том, что некоторые пассажиры опоздали на свои рейсы, своевременно не прорвавшись в аэропорт.

Mkset запросил комментарий в пресс-службе аэропорта и в скором времени он будет опубликован.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Самолет#Аэропорт#Пробки#Видео
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