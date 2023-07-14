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Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

14 июля 2023, 10:37
Сегодня известную советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с диагнозом гипертония, сообщают «Известия».

По информации источника издания, артистка почувствовала себя плохо дома в ночное время. Таблетки не смогли помочь, у нее началось головокружение. Васильева попросила свою невестку вызвать неотложную медицинскую помощь. В больнице состояние Татьяны Григорьевны оценили как средней тяжести. При проведении КТ мозга и общем осмотре не было обнаружено каких-либо осложнений, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Некоторые издания сообщают, что сама Татьяна Васильева утверждает, что она уже находится дома и «все в порядке».

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