Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
По информации источника издания, артистка почувствовала себя плохо дома в ночное время. Таблетки не смогли помочь, у нее началось головокружение. Васильева попросила свою невестку вызвать неотложную медицинскую помощь. В больнице состояние Татьяны Григорьевны оценили как средней тяжести. При проведении КТ мозга и общем осмотре не было обнаружено каких-либо осложнений, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Некоторые издания сообщают, что сама Татьяна Васильева утверждает, что она уже находится дома и «все в порядке».