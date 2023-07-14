Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

По информации источника издания, артистка почувствовала себя плохо дома в ночное время. Таблетки не смогли помочь, у нее началось головокружение. Васильева попросила свою невестку вызвать неотложную медицинскую помощь. В больнице состояние Татьяны Григорьевны оценили как средней тяжести. При проведении КТ мозга и общем осмотре не было обнаружено каких-либо осложнений, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».