Жительницу Башкирии едва не пристрелили на обычном пляже

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Сообщается, что женщина вместе с сыном, сестрой и её парнем отдыхали на пляже неподалеку от деревни Кабаково. В то же время неподалеку от них расположилась группа подростков. Далее, по информации тг-канала, женщина услышала несколько хлопков и внезапно почувствовала резкую боль в руке, из которой спустя мгновенье побежали струйки крови.
Подростки подбежали к пострадавшей с извинениями. По их словам, они якобы целились из пневматического оружия в бутылку, но случайно попали в женщину. Примечательно, что примерно в это же время начался дождь. Отдыхающие стали прятаться по машинам и под деревьями. Возникшей суматохой воспользовались подростки: принеся формальные извинения, они скрылись в неизвестном направлении.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.