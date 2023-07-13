Жительницу Башкирии едва не пристрелили на обычном пляже

Подростки подбежали к пострадавшей с извинениями. По их словам, они якобы целились из пневматического оружия в бутылку, но случайно попали в женщину. Примечательно, что примерно в это же время начался дождь. Отдыхающие стали прятаться по машинам и под деревьями. Возникшей суматохой воспользовались подростки: принеся формальные извинения, они скрылись в неизвестном направлении.