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Published Сегодня, 06:01

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Жительницу Башкирии едва не пристрелили на обычном пляже

13 июля 2023, 06:01
Фото: 1MI

В Башкирии подростки выстрелили в женщину, отдыхавшую на пляже с ребенком

Инцидент произошел ранее на реке Белая в Кармаскалинском районе республики, сообщает телеграм-канал Mash Batash

Сообщается, что женщина вместе с сыном, сестрой и её парнем отдыхали на пляже неподалеку от деревни Кабаково. В то же время неподалеку от них расположилась группа подростков. Далее, по информации тг-канала, женщина услышала несколько хлопков и внезапно почувствовала резкую боль в руке, из которой спустя мгновенье побежали струйки крови.

Подростки подбежали к пострадавшей с извинениями. По их словам, они якобы целились из пневматического оружия в бутылку, но случайно попали в женщину. Примечательно, что примерно в это же время начался дождь. Отдыхающие стали прятаться по машинам и под деревьями. Возникшей суматохой воспользовались подростки: принеся формальные извинения, они скрылись в неизвестном направлении.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Новости Башкирии#Происшествия#Стрельба#Подростки#Азамат Нухов
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