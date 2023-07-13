Заказчице убийства женщины и ее пятилетней дочери из Башкирии огласили приговор

Так, в ночь на 18 августа мужчина зарезал подругу заказчицы, а после задушил 5-летнюю девочку кухонным полотенцем. Тела убитых они вывезли в лес и закопали в также заранее приготовленной яме. Орудие преступления и личные вещи женщины и ее ребенка они выбросили в Каму.