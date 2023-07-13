Заказчице убийства женщины и ее пятилетней дочери из Башкирии огласили приговор

Posted 13 июля 2023, 14:17
Published 13 июля 2023, 14:17
Modified 13 июля 2023, 14:19
Updated 13 июля 2023, 14:19
Сегодня, 13 мюля, в Пермский краевой суд признал Майю Кузьмичеву в организации убийства своей подруги и ее 5-летней дочери. Однако от уголовного наказания ее освободили, вместо это ее отправили на принудительное лечение в психлечебницу.
Как передает пресс-служба суда, в последнем слове Майя раскаялась в содеянном и пояснила, что «у нее не было выбора, на нее оказывалось сильное воздействие, убийство девочки не входило в ее планы».
Ранее подсудимая заявляла, что убитая с 2013 года занималась черной магией и якобы навела на нее порчу с целью завладеть квартирой. По ее мнению, убийство было единственным способом, чтобы обезопасить себя от «злых сил».
К тому, что женщина невменяема в виду наличия у нее психических расстройств специалисты пришли в ходе расследования страшного убийства — ей была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, что 17 августа 2022 года убитая и ее 5-летняя дочь приехали в Пермь по приглашению подсудимой в заранее арендованный дом. Предварительно женщина договорилась с жителей Краснокамска, что тот совершит убийство за 100 тысяч рублей.
Так, в ночь на 18 августа мужчина зарезал подругу заказчицы, а после задушил 5-летнюю девочку кухонным полотенцем. Тела убитых они вывезли в лес и закопали в также заранее приготовленной яме. Орудие преступления и личные вещи женщины и ее ребенка они выбросили в Каму.
Отметим, что исполнителя убийства суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.