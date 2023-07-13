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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Врач-дерматолог дает рекомендации по избавлению от аллергии

13 июля 2023, 07:21
Согласно рекомендациям врача-дерматолога Татьяны Егоровой, от аллергии можно быстро избавиться с помощью специальных лекарств и препаратов, которые устраняют симптомы обострения аллергических реакций.

Согласно словам доктора, людям, страдающим от аллергии, следует придерживаться определенной диеты и исключить из своего рациона красные, оранжевые, желтые, жареные, соленые, острые и сладкие продукты. Кроме того, при аллергии не рекомендуется употреблять алкоголь, пишет RT.

Егорова советует использовать сорбенты или антигистаминные препараты для борьбы с аллергией.

Дерматолог также указывает на важность заботы о здоровье кожи. Она подчеркивает, что авокадо и рыба могут полезно влиять на состояние кожи благодаря содержанию витаминов группы Е и D, которые способствуют ее увлажнению.

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