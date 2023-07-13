Врач-дерматолог дает рекомендации по избавлению от аллергии

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Согласно словам доктора, людям, страдающим от аллергии, следует придерживаться определенной диеты и исключить из своего рациона красные, оранжевые, желтые, жареные, соленые, острые и сладкие продукты. Кроме того, при аллергии не рекомендуется употреблять алкоголь, пишет RT.
Егорова советует использовать сорбенты или антигистаминные препараты для борьбы с аллергией.
Дерматолог также указывает на важность заботы о здоровье кожи. Она подчеркивает, что авокадо и рыба могут полезно влиять на состояние кожи благодаря содержанию витаминов группы Е и D, которые способствуют ее увлажнению.