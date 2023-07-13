Воспитательницу, которая ударила ребенка в Башкирии, будет работать по решению суда

Накануне мировой судья по городу Стерлитамак вынес приговор — женщину признали виновной, по ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Примечательно то, что несмотря на наличие видеодоказательств, женщина не признала своей вины, что касается работы педагогом, то из детсада ее уволили по инициативе работодателя за аморальный поступок.