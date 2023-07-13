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Воспитательницу, которая ударила ребенка в Башкирии, будет работать по решению суда

13 июля 2023, 04:41
Фото: 1MI

В Башкирии воспитательнице за избитого ребенка дали 160 часов обязательных работ

Однако приговор сочли слишком мягким в прокуратуре и его будут обжаловать, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Башкирии.
Сюжет
Дети

1 ноября 2022 года в полицию поступило заявление на тогда еще действующую воспитательницу детского сада. По предварительным данным воспитательница младшей группы во время тихого часа нанесла удары 4-летней девочке и ее «педагогические методы» попали на видео.

Накануне мировой судья по городу Стерлитамак вынес приговор — женщину признали виновной, по ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Примечательно то, что несмотря на наличие видеодоказательств, женщина не признала своей вины, что касается работы педагогом, то из детсада ее уволили по инициативе работодателя за аморальный поступок.

Прокуратура сочла приговор к 160 часам обязательных работ чрезвычайно мягким и в пресс-службе ведомства сообщили, что приговор женщине будет обжалован в апелляционном порядке.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Общество#Новости Башкирии#Суд
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