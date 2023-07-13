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Published Сегодня, 11:57

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В Уфу придут дожди с грозой и значительное похолодание

13 июля 2023, 11:57
Фото: 1MI

Уфимцев предупреждают о грозе и похолодании до +9 градусов

Ухудшение погодных условий следует ждать в ближайшие сутки, сообщили в Управлении гражданской защиты.

В ближайшие сутки жителям Уфы стоит приготовиться к ухудшению погодных условий. Как сообщает Управление гражданской защиты, ожидаются кратковременные дожди, гроза и западный, северо-западный ветер до 18 м\с.

Кроме того, температура воздуха ночью упадет до +9…+11 градусов, однако уже днем составит +20…+22 градуса.

В Управлении гражданской защиты во время усиления ветра советуют уфимцам не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами и хрупкими конструкциями.

— При грозе и сильном ветре необходимо держать закрытыми окна в квартирах, в частных домах дополнительно и дымоходы. Если непогода застала вас у водоема, немедленно уйдите от него как можно дальше, — добавили в УГЗ.

Будучи на улице во время грозы не рекомендуется держать в руках гаджеты, ключи и другие металлические и электронные предметы.

#Элина Сайфранова#Общество#Город#Новости Уфы#Погода на лето#Погода в Уфе#Штормовое предупреждение
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