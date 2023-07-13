В Уфу придут дожди с грозой и значительное похолодание

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В ближайшие сутки жителям Уфы стоит приготовиться к ухудшению погодных условий. Как сообщает Управление гражданской защиты, ожидаются кратковременные дожди, гроза и западный, северо-западный ветер до 18 м\с.
Кроме того, температура воздуха ночью упадет до +9…+11 градусов, однако уже днем составит +20…+22 градуса.
В Управлении гражданской защиты во время усиления ветра советуют уфимцам не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами и хрупкими конструкциями.
— При грозе и сильном ветре необходимо держать закрытыми окна в квартирах, в частных домах дополнительно и дымоходы. Если непогода застала вас у водоема, немедленно уйдите от него как можно дальше, — добавили в УГЗ.
Будучи на улице во время грозы не рекомендуется держать в руках гаджеты, ключи и другие металлические и электронные предметы.