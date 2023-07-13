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В Уфе женщина въехала в пассажирский автобус и перевернулась в автомобиле

13 июля 2023, 05:52
Фото: пресс-служба ГИБДД Уфы

В Уфе автоледи врезалась в автобус и перевернулась, а переворачивали ее пассажиры

К счастью ДТП обошлось лишь травмой руки у женщины на иномарке, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Уфе 13 июля.

В четверг 13 июля между Черниковкой и проспектом Октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. женщина за рулем иномарки Ниссан Тиида столкнулась с попутным автобусом Лотос, следовавшем по 167 маршруту. От столкновения у автобуса вылетели стекла, однако никто из пассажиров 167 маршрута не пострадал.

Иномарка же после столкновения перевернулась. Очевидцы публикуют видео как выходящие из автобуса пассажиры быстро выходят и своими силами переворачивают авто женщины в нормальное положение.

Видео: телеграм-канал БашДТП

Известно, что женщина за рулем получила травму руки и обратилась за помощью к медикам.

Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

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