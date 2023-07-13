В Уфе женщина въехала в пассажирский автобус и перевернулась в автомобиле

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Published Сегодня, 05:52
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В четверг 13 июля между Черниковкой и проспектом Октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. женщина за рулем иномарки Ниссан Тиида столкнулась с попутным автобусом Лотос, следовавшем по 167 маршруту. От столкновения у автобуса вылетели стекла, однако никто из пассажиров 167 маршрута не пострадал.
Иномарка же после столкновения перевернулась. Очевидцы публикуют видео как выходящие из автобуса пассажиры быстро выходят и своими силами переворачивают авто женщины в нормальное положение.
Известно, что женщина за рулем получила травму руки и обратилась за помощью к медикам.
Специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.