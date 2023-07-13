В Уфе закупают восемь юрт за 9,6 млн рублей

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 04:14
Так, в планах администрации разместить пять рядом с торговым комплексом «Галерея-ART», две — на на набережной реки Белой и одну неподалёку от памятнику Салавату Юлаеву. Диаметр юрт должен составлять восемь метров, высота стен — два метра, высота центральной части — 3,2 метра.
Подрядчика выберут к 17 июля. Отмечается, что юрты должны оказаться в распоряжении мэрии в течение 45 дней после заключения контракта.
Напомним, ранее стало известно, что в уфимском саду имени Аксакова появятся несколько новых скульптур. В частности, на территории сада, который на данный момент закрыт на реконструкцию, планируют установить скульптуру «Аленького цветочка» и героев произведений Сергея Аксакова.