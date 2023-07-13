В Уфе закупают восемь юрт за 9,6 млн рублей

Так, в планах администрации разместить пять рядом с торговым комплексом «Галерея-ART», две — на на набережной реки Белой и одну неподалёку от памятнику Салавату Юлаеву. Диаметр юрт должен составлять восемь метров, высота стен — два метра, высота центральной части — 3,2 метра.