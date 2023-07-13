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В Уфе закупают восемь юрт за 9,6 млн рублей

13 июля 2023, 03:53
Фото: mkset.ru
Юрты планируется установить на нескольких локациях в историческом центре города. Информация была опубликована на сайте госзакупок несколькими днями ранее — 7 июля

Так, в планах администрации разместить пять рядом с торговым комплексом «Галерея-ART», две — на на набережной реки Белой и одну неподалёку от памятнику Салавату Юлаеву. Диаметр юрт должен составлять восемь метров, высота стен — два метра, высота центральной части — 3,2 метра.

Подрядчика выберут к 17 июля. Отмечается, что юрты должны оказаться в распоряжении мэрии в течение 45 дней после заключения контракта.

Напомним, ранее стало известно, что в уфимском саду имени Аксакова появятся несколько новых скульптур. В частности, на территории сада, который на данный момент закрыт на реконструкцию, планируют установить скульптуру «Аленького цветочка» и героев произведений Сергея Аксакова.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Общество#Государственные закупки#Центр города#Набережная#Торговый центр#Город
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