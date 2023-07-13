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В Уфе до конца года улицу Октябрьской революции закроют в неожиданном месте

13 июля 2023, 11:35

В Уфе до конца года перекроют участок Октябрьской революции от Ленина до Цюрупы

На этом участке не ведется реконструкция улицы, однако полосу по четной стороне закроют для проезда, сообщили в пресс-службе администрации Уфы 13 июля.

В Уфе власти сообщили об очередном ограничении в центр. На этот раз оно будет длительным и будет действовать до конца нынешнего года, снять его планируется 31 декабря.

Объясняют власти ограничение ведущейся реконструкцией, однако именно дорогой занимаются на участке улицы ограниченном улицами Воровского (от проспекта Салавата Юлаева) до Цюрупы.

Перекрыта будет одна полоса по четной стороне улицы. Уфимцев и гостей столицы просят заранее планировать свои передвижения с учетом ограничений и отнестись к ним с пониманием.

Улицу Октябрьской революции в центре Уфы полностью закроют для автомобилей до осени
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Автомобиль#Дороги#Транспорт#Общественный транспорт
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