В Уфе до конца года улицу Октябрьской революции закроют в неожиданном месте

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Уфе власти сообщили об очередном ограничении в центр. На этот раз оно будет длительным и будет действовать до конца нынешнего года, снять его планируется 31 декабря.
Объясняют власти ограничение ведущейся реконструкцией, однако именно дорогой занимаются на участке улицы ограниченном улицами Воровского (от проспекта Салавата Юлаева) до Цюрупы.
Перекрыта будет одна полоса по четной стороне улицы. Уфимцев и гостей столицы просят заранее планировать свои передвижения с учетом ограничений и отнестись к ним с пониманием.