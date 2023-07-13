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В сети распространяют новые факты биографии Евгения Пригожина

13 июля 2023, 18:11
Фото: 1MI
Журналист закрытого в России издания «Новая газета» Иван Жилин начал публиковать малоизвестные детали биографии владельца ЧВК «Вагнер» в рамках спецпроекта «Путь Евгения Пригожина: от продавца хот-догов до главы частной армии, идущей на Москву».

Недавно президент РФ Владимир Путин сообщил, что в результате финансирования ЧВК «Вагнер» госказна лишилась 86 миллиардов рублей. На поставку продуктов для армии через фирму Пригожина «Конкорд» ушло еще 80 миллиардов рублей. Об этом пишет newia.ru.

В связи со всеобщим вниманием, прикованным к личности Пригожина в последнее время, автор публикации решил донести до широкой общественности малоизвестные факты биографии владельца ЧВК «Вагнер», которые могут сильно удивить читателей. Так, в молодости Пригожин вместе с несколькими подельниками совершил серию грабежей. Это были как квартирные кражи, так и нападения на прохожих, мошенничество.

Один эпизод ограбления, совершенный в марте 1980 года, удалось раскрыть. Тогда Пригожин (уже имевший судимость) и его «коллеги», один из которых был несовершеннолетним, напали на женщину и попытались ее задушить. С потерявшей сознание жертвы сняли золотые украшения и сапоги.

Другое раскрытое преступление Пригожина связано с ограблением квартиры. Грабители присвоили себе находившееся в квартире имущество на общую сумму 1610 рублей (в пересчете на сегодняшнюю стоимость — более 300 тысяч рублей). Тогда же будущий Герой России был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Вспоминая молодость, сам Пригожин подчеркивал, что высшего образования так и не получил: его университетом стала тюрьма, основой мировоззрения — понятия уголовного мира.

Проведя в колонии чуть больше половины срока, Пригожин попросил о помиловании и в 1990 году вышел на свободу.

Иван Жилин пишет, что ни сам Пригожин, ни его партнеры никогда не раскрывали информацию о том, как ему удалось получить стартовый капитал на организацию торговли хот-догами в Петербурге. Но бизнес пошел в гору, и вскоре Пригожин открыл винный бар-магазин. Чуть позже появился рассчитанный на клиентов из «высшего класса» ресторан «Старая таможня» и, наконец, плавучий ресторан New Island. Его клиентами стали все значимые люди Северной столицы, среди которых были и работники мэрии Петербурга, где в качестве заместителя тогдашнего мэра Анатолия Собчака трудился Владимир Путин.

Неизвестно, в какой момент произошло знакомство Пригожина с будущим президентом. Однако в 2001 году Путин провел в New Island ужин с французским коллегой Жаком Шираком, годом позже гостями ресторана стали Джордж Буш — младший с женой Лорой. Евгений Пригожин обслуживал вип-персон лично.

Впрочем, для достижения вершин политического олимпа Пригожину пришлось приложить немало усилий, о чем автор расследования обещает рассказать позже.

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