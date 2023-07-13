В сети распространяют новые факты биографии Евгения Пригожина

Иван Жилин пишет, что ни сам Пригожин, ни его партнеры никогда не раскрывали информацию о том, как ему удалось получить стартовый капитал на организацию торговли хот-догами в Петербурге. Но бизнес пошел в гору, и вскоре Пригожин открыл винный бар-магазин. Чуть позже появился рассчитанный на клиентов из «высшего класса» ресторан «Старая таможня» и, наконец, плавучий ресторан New Island. Его клиентами стали все значимые люди Северной столицы, среди которых были и работники мэрии Петербурга, где в качестве заместителя тогдашнего мэра Анатолия Собчака трудился Владимир Путин.