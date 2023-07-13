В России создадут круглогодичные морские курорты

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Он отметил, что приоритетом будет стимулирование внутреннего туризма, но эти курорты также будут привлекательны для иностранных гостей, пишет RT.
В настоящее время в России уже есть более 75 проектов подобного рода, включая упомянутые. Они охватывают всю страну и имеют приемлемую логистику, а также финансирование как от государства, так и от частных инвесторов
Для успешной реализации проекта необходима соответствующая инфраструктура, включая коммуникации, энергетику и дороги. Ключевым показателем успеха проекта является количество внутренних поездок, которое должно достигать не менее 140 миллионов к 2030 году.