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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В России создадут круглогодичные морские курорты

13 июля 2023, 07:23
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), прокомментировал информацию о планах создания круглогодичных морских курортов на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях в России к 2030 году.

Он отметил, что приоритетом будет стимулирование внутреннего туризма, но эти курорты также будут привлекательны для иностранных гостей, пишет RT.

В настоящее время в России уже есть более 75 проектов подобного рода, включая упомянутые. Они охватывают всю страну и имеют приемлемую логистику, а также финансирование как от государства, так и от частных инвесторов

Для успешной реализации проекта необходима соответствующая инфраструктура, включая коммуникации, энергетику и дороги. Ключевым показателем успеха проекта является количество внутренних поездок, которое должно достигать не менее 140 миллионов к 2030 году.

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