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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В России обсуждают создание универсального номера для аварийных служб ЖКХ

13 июля 2023, 07:05
Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, предложил ввести специальный короткий номер для вызова аварийных коммунальных служб в России.

В настоящее время граждане могут обращаться по номеру 112 для вызова полиции, пожарной службы, скорой помощи и аварийной службы газа. Однако при коммунальных авариях, таких как разрыв труб водоснабжения или отключение отопления, у граждан нет универсального номера для вызова соответствующей службы. Каждый муниципалитет имеет свой стационарный номер аварийно-диспетчерской службы ЖКХ, но не все граждане могут быстро найти или запомнить этот номер в случае аварийной ситуации. Из-за этого возникает риск значительного ущерба для имущества граждан и третьих лиц, пишет RT.

Поэтому Антон Орлов просит рассмотреть возможность создания единого универсального короткого номера для вызова аварийных коммунальных служб в России. Обращения направлено на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

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