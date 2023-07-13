В России обсуждают создание универсального номера для аварийных служб ЖКХ

В настоящее время граждане могут обращаться по номеру 112 для вызова полиции, пожарной службы, скорой помощи и аварийной службы газа. Однако при коммунальных авариях, таких как разрыв труб водоснабжения или отключение отопления, у граждан нет универсального номера для вызова соответствующей службы. Каждый муниципалитет имеет свой стационарный номер аварийно-диспетчерской службы ЖКХ, но не все граждане могут быстро найти или запомнить этот номер в случае аварийной ситуации. Из-за этого возникает риск значительного ущерба для имущества граждан и третьих лиц, пишет RT.