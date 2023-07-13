В РЭО рассказали об увеличении с 1 сентября глубины переработки электроники

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В публично-правовой компании «Российский экологический оператор» рассказали, что электронные отходы, которые попадают на утилизацию, должны утилизироваться не менее чем на 85 процентов.
Издание Transsibinfo информирует, что гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о существующем сегодня пробеле в части глубины переработки отходов электроники. К примеру, если на переработку поступает телефон, то не регламентируется, насколько он должен быть утилизирован. В связи с этим с сентября в России попавшие на переработку ОЭЭО должны будут утилизироваться не меньше чем на восемьдесят пять процентов, а остатки могут составлять не больше пятнадцати процентов. То есть из общей массы поступивших на переработку отходов должно получиться восемьдесят пять процентов вторичного сырья: пластика, стекла, черных и цветных металлов. Другими словами, если на переработку пошло сто килограммов таких отходов, то нужно получить восемьдесят пять килограммов вторичного сырья. Буцаев пояснил, что данная мера направлена на развитие в Российской Федерации экономики замкнутого цикла и в целом сферы обращения с отходами.
Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее поручила разработать предложения по требованиям к сбору и утилизации отходов по группам товаров с учетом отраслевой специфики. Эти предложения должны включать параметры глубины утилизации отходов.
При этом по некоторым группам отходов уже действуют правила по глубине переработки. Это группы «Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств», «Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств», «Отходы шин, покрышек, камер».
По словам исполнительного директора ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерии Гулимовой, с первого января 2021 года в Российской Федерации на законодательном уровне запрещено захоранивать на мусорных полигонах отходы производства и потребления, в составе которых присутствуют полезные компоненты. С 1 марта прошлого года компании обязаны в течение одиннадцати месяцев с момента образования таких отходов передавать их предприятиям, специализирующимся на сборе, обработке, переработке, обезвреживании и хранении отходов, относящихся к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства оборудование».
Гулимова отметила, что электронные отходы представляют собой отдельную категорию отходов, но при этом присутствуют в составе ТКО. Есть несколько вариантов, как передать отходы электроники для переработки отдельно от ТКО. Граждане могут сдавать их юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые продают такое оборудование или оказывают услуги по его обслуживанию и ремонту, либо компаниям, которые специализируются на приеме отходов от граждан для накопления и передачи на обработку или переработку, а также компаниям, которые на законных основаниях осуществляют деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов, осуществляют сбор отходов от граждан на условиях публичного договора.