В РЭО рассказали об увеличении с 1 сентября глубины переработки электроники

Издание Transsibinfo информирует, что гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о существующем сегодня пробеле в части глубины переработки отходов электроники. К примеру, если на переработку поступает телефон, то не регламентируется, насколько он должен быть утилизирован. В связи с этим с сентября в России попавшие на переработку ОЭЭО должны будут утилизироваться не меньше чем на восемьдесят пять процентов, а остатки могут составлять не больше пятнадцати процентов. То есть из общей массы поступивших на переработку отходов должно получиться восемьдесят пять процентов вторичного сырья: пластика, стекла, черных и цветных металлов. Другими словами, если на переработку пошло сто килограммов таких отходов, то нужно получить восемьдесят пять килограммов вторичного сырья. Буцаев пояснил, что данная мера направлена на развитие в Российской Федерации экономики замкнутого цикла и в целом сферы обращения с отходами.