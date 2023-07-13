В МВД прокомментировали стрельбу на пляже в Башкирии

Ранее неизвестные подростки якобы выстрелили в женщину, отдыхавшую с ними на одном пляже из пневматического оружия. После этого подростки попытались извиниться перед пострадавшей, а позднее скрылись с места происшествия. Женщина при этом получила травму руки.

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, вечером 10 июля в дежурную часть Отдела МВД России по Кармаскалинскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что за помощью обратилась женщина с травмой руки. При дальнейшем осмотре медики установили, что травма причинена свинцовой пулей от пневматического оружия. Выездом следственно-оперативной группы предварительно было установлено, что женщина получила травму на берегу реки Белая около деревни Кабаково, когда находилась на пляже. По её словам, травму могли причинить неизвестные ей подростки, стрелявшие по бутылке из пневматического оружия. — В настоящее время полицейские устанавливают данных лиц. Будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. Читайте также: Жительницу Башкирии едва не пристрелили на обычном пляже