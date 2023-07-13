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В ДТП с нелегальным такси в Башкирии погибла беременная 51-летняя женщина

13 июля 2023, 10:43
Фото: 1MI

В ДТП в Башкирии на глазах своего мужа погибла беременная 51-летняя женщина

О том, что его погибшая супруга носила ребенка рассказал муж женщины ИА «Башинформ».

Стали известны печальные подробности смертельного ДТП на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, в котором 12 июня погибла 51-летняя пассажирка, еще двое пассажиров получили травмы. После ДТП стало известно о том, что погибшая женщина была беременна, но из-за стеснения в связи с возрастом, скрывала тот факт, что находится в положении.

Среди пассажиров был и муж погибшей, который и раскрыл трагические подробности о том, что в аварии он потерял не только любимую женщину, но и долгожданного ребенка. Известно, что передвигались все пассажиры на автомобиле нелегального такси, которое набирало пассажиров и везло по маршруту. Это не первая авария с нелегальным такси и власти борются с существовании таких небезопасных услуг по перевозке жителей.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Автомобиль#Новости Башкирии#Башкортостан#Происшествия#18+
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