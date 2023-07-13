В ДТП с нелегальным такси в Башкирии погибла беременная 51-летняя женщина

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Стали известны печальные подробности смертельного ДТП на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, в котором 12 июня погибла 51-летняя пассажирка, еще двое пассажиров получили травмы. После ДТП стало известно о том, что погибшая женщина была беременна, но из-за стеснения в связи с возрастом, скрывала тот факт, что находится в положении.
Среди пассажиров был и муж погибшей, который и раскрыл трагические подробности о том, что в аварии он потерял не только любимую женщину, но и долгожданного ребенка. Известно, что передвигались все пассажиры на автомобиле нелегального такси, которое набирало пассажиров и везло по маршруту. Это не первая авария с нелегальным такси и власти борются с существовании таких небезопасных услуг по перевозке жителей.