В ДТП с нелегальным такси в Башкирии погибла беременная 51-летняя женщина

Среди пассажиров был и муж погибшей, который и раскрыл трагические подробности о том, что в аварии он потерял не только любимую женщину, но и долгожданного ребенка. Известно, что передвигались все пассажиры на автомобиле нелегального такси, которое набирало пассажиров и везло по маршруту. Это не первая авария с нелегальным такси и власти борются с существовании таких небезопасных услуг по перевозке жителей.