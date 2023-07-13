В Башкирии за неделю подорожали овощи, фрукты и колбаса

За прошлую неделю в Башкирии подорожали капуста, яблоки и колбаса. Согласно данным Бастата, килограмм белокочанной капусты подорожал на 4,9%, теперь в среднем ее можно купить за 52,74 рубля. На 4,4% подорожали яблоки — в среднем за килограмм фрукта придется отдать 105,96 рубля. Вареная колбаса в свою очередь подорожала на 4%, ее средняя цена составляет 413,21 рубля.