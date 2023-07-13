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В Башкирии за неделю подорожали овощи, фрукты и колбаса

13 июля 2023, 16:17
Фото: 1MI
Максимально цены выросли на 4,9%, сообщается в отчете Башстата.

За прошлую неделю в Башкирии подорожали капуста, яблоки и колбаса. Согласно данным Бастата, килограмм белокочанной капусты подорожал на 4,9%, теперь в среднем ее можно купить за 52,74 рубля. На 4,4% подорожали яблоки — в среднем за килограмм фрукта придется отдать 105,96 рубля. Вареная колбаса в свою очередь подорожала на 4%, ее средняя цена составляет 413,21 рубля.

Тем не менее бананы на полках магазинов подешевели на 6,3%, их средняя стоимость 86,21 рубля, подешевел на 3,2% и картофель, в среднем килограмм обойдется жителям Башкирии в 43,18 рубля. На 4,6% подешевел черный байховый чай, его средняя стоимость в магазинах 1050,87 рубля.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии
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