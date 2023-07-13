В Башкирии под окнами жилого дома обнаружили 2-летнего ребенка

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В Башкирии несмотря на спавшую жару из окон продолжают падать дети. Так информированный источник в экстренных службах сообщил о происшествии в городе Стерлитамак. Там жители двора на клумбе у дома нашли плачущего от боли малыша, который как выяснилось позже выпал из квартиры на четвертом этаже.
Ребенка экстренно госпитализировали в городскую больницу № 1, где у ребенка диагностировали тупую травму живота, медики оказывают ему необходимую помощь.
Накануне похожий случай произошел в Уфе, там трехлетний малыш выпал из окна квартиры на первом этаже, по предварительной информации он находился дома с отцом.