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В Башкирии под окнами жилого дома обнаружили 2-летнего ребенка

13 июля 2023, 12:49
Фото: 1MI

В Башкирии на клумбе у дома нашли плачущего от боли двухлетнего мальчика

Мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже, об этом со ссылкой на источники сообщил ИА «Башинформ» 13 июля.

В Башкирии несмотря на спавшую жару из окон продолжают падать дети. Так информированный источник в экстренных службах сообщил о происшествии в городе Стерлитамак. Там жители двора на клумбе у дома нашли плачущего от боли малыша, который как выяснилось позже выпал из квартиры на четвертом этаже.

Ребенка экстренно госпитализировали в городскую больницу № 1, где у ребенка диагностировали тупую травму живота, медики оказывают ему необходимую помощь.

Накануне похожий случай произошел в Уфе, там трехлетний малыш выпал из окна квартиры на первом этаже, по предварительной информации он находился дома с отцом.

Стало известно состояния мальчика, который упал с третьего этажа недостроя в Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии
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