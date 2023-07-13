В Башкирии неизвестные вырубили леса на 8,8 млн рублей

Специалисты оценили размер ущерба, причиненный российскому лесному фонду, на 8,8 млн рублей. В связи с этим природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки.



По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).



