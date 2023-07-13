В Башкирии неизвестные вырубили леса на 8,8 млн рублей

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:56
Так, в ходе проверки исполнения лесного законодательства на территории Иглинского района был выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений. В частности, вырубленными оказались 244 дерева различных пород. Среди них сосны, дубы, липы и вязы.
Специалисты оценили размер ущерба, причиненный российскому лесному фонду, на 8,8 млн рублей. В связи с этим природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).