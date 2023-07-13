mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Изображение материала

В Башкирии мать с судимостью морила голодом своих детей

13 июля 2023, 09:50
Фото: 1MI

В Башкирии суд лишил мать-наркоманку родительских прав за ненадлежащий уход за детьми

Женщина с раннего детства оставляла троих детей одних дома без еды и вела аморальный образ жизни, сообщили в пресс-службе районного суда.
Сюжет
Дети

В Давлекановском районе суд лишил родительских прав женщину за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Как сообщила пресс-служба районного суда, на содержание детей были взысканы алименты.

Женщина оставляла троих несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом, дома совершенно одних и без еды. Суд также выяснил, что мать ведет аморальный образ жизни, в частности, употребляет наркотические вещества.

Кроме того, для женщины это не первое заседание суда, ранее она была осуждена и привлекалась к административной ответственности.

Известно, что сейчас дети находятся в семьях своих отцов.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Дети-инвалиды#Дети#Родители#Родительские права#Суд#Судебное заседание#Приговор суда
Подпишитесь
Почти как в Турции: что скрывает VIP-отдых жителей Башкирии на озерах в Соль-Илецке
Сегодня, 07:26
Кампус раздора: Южный склон Уфы попросил Хабирова не отрезать жителей от цивилизации
Сегодня, 09:55
«Невозможно кушать»: уфимка рассказала ужасы о питании в центральном военкомате
Сегодня, 07:34
Без вины отсидевший 13 лет Исхаков хочет взыскать с властей Башкирии 450 млн рублей
Сегодня, 10:21
Пилот вылетавшего из Египта в Уфу самолета сделал срочное заявление прямо в воздухе
Сегодня, 09:30
Современные сервисы доставки позволяют забрать посылку даже из супермаркета
Сегодня, 12:23