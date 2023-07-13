В Башкирии мать с судимостью морила голодом своих детей

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В Давлекановском районе суд лишил родительских прав женщину за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Как сообщила пресс-служба районного суда, на содержание детей были взысканы алименты.
Женщина оставляла троих несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом, дома совершенно одних и без еды. Суд также выяснил, что мать ведет аморальный образ жизни, в частности, употребляет наркотические вещества.
Кроме того, для женщины это не первое заседание суда, ранее она была осуждена и привлекалась к административной ответственности.
Известно, что сейчас дети находятся в семьях своих отцов.