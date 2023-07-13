Стали известны вузы — партнеры программы обучения РЭО по ESG

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
«Обучающиеся по программе „ESG-трансформация предприятий“ смогут развить свои компетенции по формированию стратегии, направленной на развитие компании в контексте ESG», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он отметил, что обучение предполагает ознакомление с цифровыми технологиями и современными методами исследования, правовыми аспектами экологического мониторинга, практиками эффективного менеджмента и управления. Об этом информирует transsibinfo.com.
Роль партнеров программы выполняют институты Российской академии наук: Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ), Институт проблем химической физики (ИПХФ), Институт химической физики имени Н. Н. Семенова, Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН), а также Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий (НИИЭМИ).
От отрасли по обращению с отходами и выпуску продуктов с применением вторсырья в качестве партнеров выступают группа ПОЛИПЛАСТИК, АО «Метаклэй», компания «Оптиком», компания «Упаковочные технологии», группа «Эколайн», компания PolyER.
Выпускникам магистратуры предстоит создавать новые продукты, основываясь на общей стратегии компании и нуждах целевой аудитории, генерировать идеи и гипотезы, обеспечивать планирование работ и комплексного многофакторного анализа производственных процессов на всех стадиях выпуска продуктов, разрабатывать инновационные решения нестандартных производственных задач.
Тематика научных работ предполагает исследования, связанные с биоразлагаемыми гибридными пластиками, биосовместимыми полимерными материалами медицинского и гигиенического назначения, новыми экологически безопасными технологиями получения и модификации эластомеров и резин. Ожидается, что подготовка новых кадров будет способствовать продвижению отрасли в формировании экономики замкнутого цикла.
Срок обучения составляет 2,5 года, форма обучения — очно-заочная. Дополнительную информацию о программе магистратуры «ESG-трансформация предприятий» можно получить на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контактное лицо по вопросам обучения по программам магистратуры — Уткина Александра Сергеевна, замдиректора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии», +7 (495) 800-12-00, доб. 1629, адрес электронной почты: [email protected].