Стали известны вузы — партнеры программы обучения РЭО по ESG

«Обучающиеся по программе „ESG-трансформация предприятий“ смогут развить свои компетенции по формированию стратегии, направленной на развитие компании в контексте ESG», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он отметил, что обучение предполагает ознакомление с цифровыми технологиями и современными методами исследования, правовыми аспектами экологического мониторинга, практиками эффективного менеджмента и управления. Об этом информирует transsibinfo.com.