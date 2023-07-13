Современные сервисы доставки позволяют забрать посылку даже из супермаркета

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Доставка позволяет клиентам платформы покупать и продавать товары, не ограничиваясь своим городом, а также обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон. Особенно активно растут сделки между жителями разных регионов. К примеру, за два года количество заказов через «Авито Доставку» выросло в 10 раз. Дальнейшему росту способствует совместный проект с компанией 5Post. В его рамках клиенты теперь могут сдавать и получать посылки в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток». Если опыт признают успешным, воспользоваться услугами доставки можно будет в более чем 18000 точек выдачи по всей России.
«Совместно с партнерами мы создали действительно востребованную на рынке услугу», — отметил управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов.
Сервисы доставки заинтересованы в расширении географии обслуживания — начиная с крупных городов и заканчивая отдаленными районами. Жители отдаленных регионов также имеют доступ к широкому ассортименту товаров, которые ранее были недоступны. Посмотреть пункты выдачи и выбрать точку можно при оформлении заказа.
Срок доставки чаще всего зависит от удаленности региона. По итогам прошлого года средняя скорость доставки через 5Post составила три дня. Заказ в пункте выдачи в среднем хранится 7 дней с возможностью продления еще на неделю.
Сервисы доставки товаров продолжают развиваться, стремясь удовлетворить растущие потребности потребителей в сфере онлайн-шопинга. Конкуренция на этом рынке стимулирует его развитие.
К примеру, сервис «Авито Доставка» был запущен в марте 2018 года. Он предоставляет возможность покупки с заморозкой денежных средств, пока товар не будет получен.
«На нашей платформе каждый месяц взаимодействуют более 60 млн пользователей. Включение постаматов в нашу партнерскую сеть расширяет возможности как внутригородской, так и межгородской доставки: это позволит еще больше приблизить точки отправки или получения заказов к нашим покупателям.