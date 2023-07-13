Современные сервисы доставки позволяют забрать посылку даже из супермаркета

Доставка позволяет клиентам платформы покупать и продавать товары, не ограничиваясь своим городом, а также обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон. Особенно активно растут сделки между жителями разных регионов. К примеру, за два года количество заказов через «Авито Доставку» выросло в 10 раз. Дальнейшему росту способствует совместный проект с компанией 5Post. В его рамках клиенты теперь могут сдавать и получать посылки в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток». Если опыт признают успешным, воспользоваться услугами доставки можно будет в более чем 18000 точек выдачи по всей России.