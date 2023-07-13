РЭО: в 1,2 млрд обойдется строительство трех мусоросортировочных комплексов в Чувашии

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Российский экологический оператор предлагает финансирование этих проектов посредством концессионных соглашений.
В рамках концессионных соглашений на территории Чувашской Республики будут построены три мусоросортировочных комплекса, каждый из которых будет иметь мощность 30 тысяч тонн в год. Предполагается, что общие капитальные затраты на эти проекты составят 1,18 миллиарда рублей, пишет properm.ru
Денис Буцаев отметил, что Российский экологический оператор готов предоставить финансовую поддержку, покрывающую до 95% стоимости проектов за счет средств, полученных от размещения облигаций.
Мусоросортировочные комплексы будут размещены в Батыревском, Моргаушском и Канашском муниципальных округах. Договоры аренды земельных участков в Батыревском и Моргаушском районах были заключены в марте, а в Канашском районе — в апреле 2023 года.
Глава Чувашии, Олег Николаев, отметил, что республика является одним из первых регионов, включившихся в реформу обращения с ТКО. Ускоренное развитие инфраструктуры позволит Чувашии достичь целей стопроцентной сортировки отходов намного раньше — уже в 2026 году вместо 2030 года, как было определено национальными целями. Кроме того, благодаря организации замкнутого цикла обращения с ТКО полученное вторичное сырье можно использовать для производства новой продукции — более дешевой по сравнению с той, которая изготавливается с использованием первичного сырья, но при этом не уступающей по качеству.
Сергей Королев, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора, сообщил, что сумма капитальных затрат будет уточнена после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации, которая ожидается в ближайшее время.