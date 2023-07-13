РЭО: в 1,2 млрд обойдется строительство трех мусоросортировочных комплексов в Чувашии

Глава Чувашии, Олег Николаев, отметил, что республика является одним из первых регионов, включившихся в реформу обращения с ТКО. Ускоренное развитие инфраструктуры позволит Чувашии достичь целей стопроцентной сортировки отходов намного раньше — уже в 2026 году вместо 2030 года, как было определено национальными целями. Кроме того, благодаря организации замкнутого цикла обращения с ТКО полученное вторичное сырье можно использовать для производства новой продукции — более дешевой по сравнению с той, которая изготавливается с использованием первичного сырья, но при этом не уступающей по качеству.