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Получивший 9 лет тюрьмы глава Минстроя Башкирии Кучарбаев удивил своим поведением

13 июля 2023, 12:02
Фото: пресс-служба УФСБ по Башкирии

Осужденный еще на три года министр строительства Башкирии Кучарбаев хохотал в суде

Видео и фото из зала суда публикует пресс-служба УФСБ по Башкирии 13 июля.

В Октябрьском райсуде Башкирии сегодня вынесли уже второй приговор министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, которого не так давно приговорили к 6 годам лишения свободы по делу об очистных сооружениях в городе Кумертау.

Сегодняшний суд «накинул» Кучарбаеву еще три года, признав его виновным по делу о превышении полномочий. Подробно о том из-за чего теперь министр осужден по совокупности на 9 лет мы писали здесь.

Видео: пресс-служба УФСБ по Башкирии

Пресс-служба ФСБ по Башкирии опубликовала видео из коридоров Октябрьского суда, где осужденный министр в брючном деловом костюме и в начищенной обуви перед залом суда о чем-то беседует с улыбкой на лице, а также смеется и разминается.

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#Башкортостан#Ирина Деревянчук#Видео#Общество#Новости Башкирии#Суд
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