Получивший 9 лет тюрьмы глава Минстроя Башкирии Кучарбаев удивил своим поведением

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Октябрьском райсуде Башкирии сегодня вынесли уже второй приговор министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, которого не так давно приговорили к 6 годам лишения свободы по делу об очистных сооружениях в городе Кумертау.
Сегодняшний суд «накинул» Кучарбаеву еще три года, признав его виновным по делу о превышении полномочий. Подробно о том из-за чего теперь министр осужден по совокупности на 9 лет мы писали здесь.
Пресс-служба ФСБ по Башкирии опубликовала видео из коридоров Октябрьского суда, где осужденный министр в брючном деловом костюме и в начищенной обуви перед залом суда о чем-то беседует с улыбкой на лице, а также смеется и разминается.