Почти как в Турции: что скрывает VIP-отдых жителей Башкирии на озерах в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
ВИП-зона на пляже у озера Развал в Соль-Илецке совсем не похожа на общедоступный пляж. Усыпанный отдыхающими берег явно позавидует тем немногочисленным туристам, которые могут себе позволить лакшери-отдых. Час отдыха на так называемой «территории повышенной комфортности» обойдется отдыхающим в 2000 рублей — сюда входит аренда беседки, вмещающей до шести человек. Зонтик с шезлонгами на двоих обойдется в 500 рублей в час, а за соляную ванну вдобавок придется выложить сверху еще двести рублей.
Как уточнили в ООО «Соленые озера», в отличие от обычного пляжа в вип-зоне нет громкой музыки и активных развлечений. Зона повышенной комфортности делится на два уровня — на одном беседки и плетеные шезлонги для загара, на другом — пляж с зонтиками-перголами, отдельные туалеты и раздевалки, а также соляные ванны. Пляж здесь отсыпан песком, а отдыхающие якобы не мешают друг другу.
Перекусить здесь можно практически так же, как и на обычной стороне пляжа, правда, без очередей и лишнего шума — по звонку повар из Узбекистана может приготовить блюда восточной кухни. Так, почти 500 граммовая порция плова обойдется в 450 рублей, такая же большая порция шурпы из баранины — тоже за 450. Шашлык из курицы тоже обойдется в эту же сумму. Тарелка из половины килограмма нарезанных фруктов встанет в 500 рублей, полкило овощей стоит чуть дешевле — 300 рублей. Еще отдыхающие могут заказать нарезной арбуз — пока что узбекский, так как соль-илецкие появятся только в августе. Все это отведать можно в накрытых беседках с удобными столами и подушками. Еду здесь, кстати, можно приносить и с собой.
В ВИП-зоне также есть тандыр и зона барбекю с шеф-поваром, а также лаундж-бар для быстрого перекуса. Бутылочка минералки здесь обойдется в 100 рублей, столько же стоит поллитра лимонада. За хот-дог с картошкой фри придется выложить 400 рублей.
Как отмечают владельцы курорта, молодые жители Башкирии, Татарстана и Казахстана привозят на «випку» своих пожилых родственников понежиться в комфорте. Обычно семья с пожилыми родителями, детьми и внуками проводит здесь не меньше 3-4 часов — а это 6-8 тысяч рублей, не считая еды и дополнительных услуг. Получается, что семь дней подобного отдыха на соленых озерах обойдутся семье больше чем в 40 тысяч рублей.
Напомним, ранее отдыхающие сообщили, что из-за аномальной жары перед открытием курорта образовалась огромная пробка, а люди буквально атаковали закрытые ворота территории с озерами. Туристы Соль-Илецка также пожаловались на неработающие терминалы, через которые они пытались оплатить вход на озера. Отдыхающие также пожаловались на отсутствие воды на территории курорта 4 июля, добавив, что администрация курорта якобы проигнорировала неприятную ситуацию. В «Соленых озерах» объяснили случившееся получасовым программным сбоем.