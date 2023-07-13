Почти как в Турции: что скрывает VIP-отдых жителей Башкирии на озерах в Соль-Илецке

Перекусить здесь можно практически так же, как и на обычной стороне пляжа, правда, без очередей и лишнего шума — по звонку повар из Узбекистана может приготовить блюда восточной кухни. Так, почти 500 граммовая порция плова обойдется в 450 рублей, такая же большая порция шурпы из баранины — тоже за 450. Шашлык из курицы тоже обойдется в эту же сумму. Тарелка из половины килограмма нарезанных фруктов встанет в 500 рублей, полкило овощей стоит чуть дешевле — 300 рублей. Еще отдыхающие могут заказать нарезной арбуз — пока что узбекский, так как соль-илецкие появятся только в августе. Все это отведать можно в накрытых беседках с удобными столами и подушками. Еду здесь, кстати, можно приносить и с собой.