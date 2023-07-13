Новый срок министру, отрезанные от цивилизации уфимцы и ужасы о питании в военкомате

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
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Updated Сегодня, 16:37
Главе минстроя Башкирии Кучарбаеву вынесли еще один приговор и добавили три года. Резонансное дело двух министров Башкирии казалось бы затихло до осени, когда суд рассмотрит апелляционные жалобы главы Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева и министра ЖКХ Бориса Беляева. А пока приговор суда не вступил в законную силу оба министра остаются на своих высоких должностях. Однако судебные тяжбы затихли Рамзиля Кучербаева признали виновным в превышении должностных полномочий, когда тот возглавлял управление капитального строительства (УКС).
Без вины отсидевший 13 лет Исхаков хочет взыскать с властей Башкирии 450 млн рублей. Пенсионер намерен добиться компенсации морального вреда за годы судебных тяжб. Как сообщает юрист Виталий Буркин, в Ленинский райсуд Уфы был подан иск к Минфину Башкирии на сумму 450 миллионов рублей.
Жители частного сектора, расположенного на южном склоне Уфы за перекрестком улиц Тукаева и Гоголя, по их словам, оказались отрезаны от социальных объектов первой необходимости. Дело в том, что из-за реконструкции корпусов студенческого кампуса в их районе было установлено ограждение, которое закрывает два выхода со стороны микрорайона на улицу Заки Валиди. Выходы располагались по улицам Гоголя и Тубинской. Ситуация вынудила их обратиться напрямую к главе Башкирии.
Уфимка рассказала ужасы о питании в центральном военкомате города. Своим мнением женщина поделилась в социальных сетях и заявила, что предлагаемую там пищу «кушать невозможно», а у молодых людей якобы даже нет возможности приобрести что-то в буфете, потому что, с ее слов, «там пусто, продуктов на всех не хватает. Те же, кто успевает что-то купить, вынуждены делиться с остальными».