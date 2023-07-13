Новый срок министру, отрезанные от цивилизации уфимцы и ужасы о питании в военкомате

Уфимка рассказала ужасы о питании в центральном военкомате города. Своим мнением женщина поделилась в социальных сетях и заявила, что предлагаемую там пищу «кушать невозможно», а у молодых людей якобы даже нет возможности приобрести что-то в буфете, потому что, с ее слов, «там пусто, продуктов на всех не хватает. Те же, кто успевает что-то купить, вынуждены делиться с остальными».