«Невозможно кушать»: уфимка рассказала ужасы о питании в центральном военкомате

Помимо этого, со слов уфимки, у молодых людей, находящихся в военкомате, якобы даже нет возможности приобрести что-то в буфете, потому что, с ее слов, «там пусто, продуктов на всех не хватает. Те же, кто успевает что-то купить, вынуждены делиться с остальными».