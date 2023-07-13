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«Невозможно кушать»: уфимка рассказала ужасы о питании в центральном военкомате

13 июля 2023, 07:34
Фото: 1MI
Жительница Башкирии Юлия С. поделилась в соцсетях своим мнением об организации питания в центральном военкомате Уфы. По словам уфимки, питание там якобы оставляет желать лучшего.
— Нет достойного питания, чтоб хотя бы съедобное было. Кушать невозможно, — пишет женщина в комментариях на странице Радия Хабирова.

Помимо этого, со слов уфимки, у молодых людей, находящихся в военкомате, якобы даже нет возможности приобрести что-то в буфете, потому что, с ее слов, «там пусто, продуктов на всех не хватает. Те же, кто успевает что-то купить, вынуждены делиться с остальными».

Женщина также возмущена тем, что военнослужащим нельзя передавать посылки с продуктами. По её словам, «взятый с собой доширак и то изъяли».

На обращение Юлии С. отреагировал сотрудник администрации главы РБ, который, ссылаясь на информацию республиканского военкомата, сообщил, что на сборном пункте для всех призывников организовано трехразовое горячее питание по нормам общевойскового солдатского пайка.

— На территории пункта работает буфет, где можно приобрести товары первой необходимости, а также питьевую воду, кофе, чай и выпечку. В расположении всегда имеется кипяченая вода. На путь следования каждый призывник обеспечивается индивидуальным рационом питания, — написал представитель администрации.
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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Новости Башкирии#Военнослужащий#Продукты питания#Общество
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