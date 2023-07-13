«Можно сносить»: уфимка стала очевидцем непристойного поведения ночью на озере

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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— Нам такое место сбора сброда не нужно. Или все-таки там будет какой-нибудь патруль или можно это добро сносить, — выражает свое недовольство уфимка.
На публикацию отреагировали в мэрии города, сообщив, что ответ на замечание женщины в ближайшее время подготовят сотрудники администрации Октябрьского района. Отметим, что это ответ на комментарий уфимки действительно был дан, но администрацией не Октябрьского, а не Калининского района.
Так, сотрудница администрации сообщила, что сбору шумных компаний, которые распивают спиртные напитки в сквере на озере Теплом, администрация направит обращение в отдел полиции № 1 с просьбой включить территорию в график патрулирования.
Напомним, ранее жители Уфы сообщили о непристойностях в парке возле ГДК. По словам местных жителей, с наступлением теплой погоды скамейки в парке стали излюбленным местом для маргинальных элементов. Там, с ее слов, бездомные занимаются распитием спиртного на свежем воздухе, а позднее там же и спят притом, что буквально в нескольких метрах оттуда находится детская игровая площадка. Ситуацию прокомментировали в мэрии.