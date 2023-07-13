«Можно сносить»: уфимка стала очевидцем непристойного поведения ночью на озере

Напомним, ранее жители Уфы сообщили о непристойностях в парке возле ГДК. По словам местных жителей, с наступлением теплой погоды скамейки в парке стали излюбленным местом для маргинальных элементов. Там, с ее слов, бездомные занимаются распитием спиртного на свежем воздухе, а позднее там же и спят притом, что буквально в нескольких метрах оттуда находится детская игровая площадка. Ситуацию прокомментировали в мэрии.