Момент аварии с пассажирским автобусом и перевернутой иномаркой в Уфе попал на видео

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Утреннее ДТП с пассажирским автобусом и перевернутой после столкновения иномаркой опубликовали в соцсетях. Как и рассказывали ранее в ГИБДД, столкновение произошло при повороте женщины за рулем Ниссана направо. Изначально очевидцы сообщали о том, что женщина пыталась подрезать автобус.
На видео видно как пассажиры автобуса, в который врезалась иномарка, сразу после выхода из салона бросились переворачивать перевернутую машину. Ранее мы сообщали, что пострадала в происшествии только 40-летняя женщина из перевернутого авто, она получила травму руки и обратилась за медпомощью. Никто из пассажиров не пострадал.