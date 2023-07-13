Момент аварии с пассажирским автобусом и перевернутой иномаркой в Уфе попал на видео

На видео видно как пассажиры автобуса, в который врезалась иномарка, сразу после выхода из салона бросились переворачивать перевернутую машину. Ранее мы сообщали, что пострадала в происшествии только 40-летняя женщина из перевернутого авто, она получила травму руки и обратилась за медпомощью. Никто из пассажиров не пострадал.