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Момент аварии с пассажирским автобусом и перевернутой иномаркой в Уфе попал на видео

13 июля 2023, 07:03
Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе

Появилось видео столкновения иномарки с пассажирским автобусом № 167 в Уфе

Видео с камеры видеонаблюдения на близлежащем знании опубликовал телеграм-канал BashDTP 13 июля.

Утреннее ДТП с пассажирским автобусом и перевернутой после столкновения иномаркой опубликовали в соцсетях. Как и рассказывали ранее в ГИБДД, столкновение произошло при повороте женщины за рулем Ниссана направо. Изначально очевидцы сообщали о том, что женщина пыталась подрезать автобус.

Видео: телеграм-канал БашДТП

На видео видно как пассажиры автобуса, в который врезалась иномарка, сразу после выхода из салона бросились переворачивать перевернутую машину. Ранее мы сообщали, что пострадала в происшествии только 40-летняя женщина из перевернутого авто, она получила травму руки и обратилась за медпомощью. Никто из пассажиров не пострадал.

В Уфе женщина въехала в пассажирский автобус и перевернулась в автомобиле
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Происшествия#Транспорт#Дороги#Автомобиль#18+#Новости Уфы#Общественный транспорт#Видео
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