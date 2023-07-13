Кампус раздора: Южный склон Уфы попросил Хабирова не отрезать жителей от цивилизации

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Жители частного сектора, расположенного на южном склоне Уфы за перекрестком улиц Тукаева и Гоголя, по их словам, оказались отрезаны от социальных объектов первой необходимости. Об этом со страницы группы «Южный склон Уфы» написали в комментариях на странице у главы Башкирии Радия Хабирова «Вконтакте».
По словам авторов обращения, из-за реконструкции корпусов студенческого кампуса в их районе было установлено ограждение, которое закрывает два выхода со стороны микрорайона на улицу Заки Валиди. Выходы располагались по улицам Гоголя и Тубинской.
— Мы не можем кратчайшим путём пройти к детским садам, школам, поликлиникам, продуктовым магазинам, к рынку, к отделению почты и банка. Даже врач из детской поликлиники не придет на вызов, если созданы такие препятствия для передвижения людей. Мы очень обеспокоены тем, что наши дети не смогут кратчайшим путём добраться до школ и детских садов, вместо привычных 2-3 кварталов, придется пешком шагать 6-7 кварталов, — опасаются жители южного склона.
По их словам, ограждение поставили так, что для проезда транспорта оставили узкую полосу без учёта на разворот, два легковых автомобиля на полосе при встречном движении не помещаются. По мнению местных, это затруднит и движение автомобилей спецслужб, таких как вывоз мусора, службы скорой помощи или пожарных.
И если сейчас, как сообщили жители, в теплое время города «тротуар как бы имеется вдоль домов», то в зимний период его там «никогда нет, потому что ее не чистят», а значит, по прогнозам местных, ходить им и их детям придется не просто по снегу, а по проезжей части.
— Разговаривали с подрядчиками, они отказываются в очерёдной последовательности организовать нам кратчайший выход с Тукаева на Валиди, сказали, что ездить и ходить будете в окружную по Карла Маркса, что в свою очередь создаёт существенные неудобства пожилым жителям нашего микрорайона, детям, мамам с детьми и детским транспортом. Оба выхода блокированы одновременно и надолго.
По мнению авторов обращения, существует возможность во время первоочередных работ оставить один выход, а потом с наступлением второй очереди этот проход заблокировать и открыть первый. С просьбой организовать безопасную пешеходную зону и оставить проезжую часть такой ширины, чтобы не создавались помехи для движения транспорта, они и обратились к властям.
— В общем, объездная дорога — не беда, а вот обходить за несколько кварталов, если можно пройти 50 метров, вместо тысячи, вот это — создание крайних неудобств для местных жителей города, ведь представители власти должны заботиться о своем народе, а нас помещают в невыносимые условия проживания, нас, наших детей, и пожилых людей. Наш сектор должны были снести, наверное, а потом затевать грандиозную стройку. Ну или если снос отложили на неопределенный срок, то не создавать крайние неудобства для проживания, — сетуют авторы обращения .
В ответ на развернутый крик о помощи со страницы администрации Уфы сообщили, что уточнят ситуацию по организации выездов и въездов в ходе строительства объекта «Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня» примерно к 20 июля.
Напомним, строительство кампуса будет разделено на два этапа: первый — декабрь 2023 года, когда планируется сдать IQ-парк, а второй — к 2026 году. На его создание планируют потратить до 20 млрд рублей.