Кампус раздора: Южный склон Уфы попросил Хабирова не отрезать жителей от цивилизации

И если сейчас, как сообщили жители, в теплое время города «тротуар как бы имеется вдоль домов», то в зимний период его там «никогда нет, потому что ее не чистят», а значит, по прогнозам местных, ходить им и их детям придется не просто по снегу, а по проезжей части.