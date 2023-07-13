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Сколько дали хакерам, организовавшим бесплатный вход в Соль-Илецк

13 июля 2023, 05:29
Фото: 1MI

Хакеров, которые организовали бесплатный вход на курорт в Соль-Илецке, осудили

Мужчины полностью признали свою вину и возместили ущерб, приговор Соль-Илецкий райсуд вынес им 10 июля.

Еще в апреле стало известно о курортно-хакерском деле айтишника, который проанализировал 15 входных билетов, которые ему предоставил второй фигурант дела, и учитывая особенности пропускной системы курорта вошел в программу и незаконно внес в нее изменения. Модифицированная специалистом информация делала вход на озера бесплатным, что нанесло курорту ущерб на 168 900 рублей, именно столько выручки недополучило ООО «Соленые Озера».

10 июля за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной Соль-Илецким районным судом Оренбургской области был озвучен приговор хакеру и его товарищу, оба они были признаны виновными и получили наказание. Первый получил штраф 150 000 рублей в доход государства, второй мужчина получил год ограничения свободы, так как в его действиях суд увидел рецидив.

В судебном заседании подсудимые вину свою признали, а нанесенный ущерб полностью компенсировали. Однако приговор еще не вступил в законную силу, а значит может быть обжалован сторонами.

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