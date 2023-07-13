Сколько дали хакерам, организовавшим бесплатный вход в Соль-Илецк

10 июля за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной Соль-Илецким районным судом Оренбургской области был озвучен приговор хакеру и его товарищу, оба они были признаны виновными и получили наказание. Первый получил штраф 150 000 рублей в доход государства, второй мужчина получил год ограничения свободы, так как в его действиях суд увидел рецидив.